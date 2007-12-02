برگزاری اجلاس سالانه سوئیس درباره مهاجران/ 27 میلیون شهروند اروپایی تابعیت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ری در ابتدای نشست طی سخنانی با اشاره به اینکه مسئله مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات سیاسی جهان امروز است که با روندهایی مانند جهانی سازی ، بهبود ارتباطات و سیستمهای حمل و نقل و حتی دغدغه های محیط زیستی رشد و گسترش یافته است ، خواستار همکاری و معاضدت بیشتر تمامی کشورهای مبدا ، عبور و مقصد مهاجرین گردید تا از این طریق جهان قادر به کنترل و مدیریت پدیده مهاجرت که از واقعیات اجتناب ناپذیر امروز است باشد .

وی با تاکید بر اینکه این پدیده در کنار مشکلات از منافعی نیز برخوردار است افزود : همه ساله ما با درخواستهای فراوانی از سوی شرکتها و مراکز اقتصادی سوئیس در زمینه کمبود نیروی کار مواجه هستیم که باید از طریق ساماندهی این مسئله ، بخشی از نیازهای خود را از این طریق جبران نماییم. ضمن آنکه منافع کسب شده از سوی مهاجرین به کشورهای مبدا نیز بازمی گردد که این امر به بهبود شرایط اقتصادی آنان کمک می نماید.

در این جلسه جان لویی بروور مدیر امور مهاجرین کمیسیون اروپا با اشاره به اینکه پناهندگی یک مشکل نیست بلکه یک واقعیت است گفت : بر اساس نظر سنجی که اتحادیه اروپایی انجام داده است مهمترین دغدغه مردم اروپا در حال حاضر عبارتند از بیکاری ، مهاجرت ، جرائم سازمان یافته و تخریب محیط زیست که من آنان را فرزندان نامشروع جهانی سازی می نامم . لذا همانگونه که بسیاری از بحرانهای جهانی از طریق همکاری و رعایت قوانین قابل حل و فصل می باشند ، پدیده مهاجرت نیز باید با همکاری هرچه بیشتر تمامی کشورها مدیریت گردد . از سوی دیگر پدیده مهاجرت یک مشکل چند وجهی است . وی افزود در حال حاضر 27 میلیون نفر در این اتحادیه بدون تابعیت زندگی می کنند . از دست دادن هویت قبلی و جذب در هویت جدید یکی دیگر از معضلات این مسئله است.

ندیای رئیس بخش حقوق بشر دفتر عالی امور پناهندگان سازمان ملل در ژنو نیز طی سخنانی با یادآوری اینکه پدیده مهاجرت از لحاظ تاریخی با مهاجرتهای اجباری و برای بهره برداری از آنان بوجود آمده است گفت : باید با واقعیتهای پدیده مهاجرت برخورد اصلی داشته باشیم. زیرا وقتی فقر در بسیاری از کشورها بیداد می کند و بیکاری نیز روند رو به رشدی دارد و از طرفی دیگر قوانین ورود خارجیان و شرایط اخذ ویزا در کشورهای ثروتمند هر روز تشدید می شود ، تنها راهی که برای انسانهای نا امید باقی می ماند به دریا زدن است.

مارچی وزیر پیشین امورشهروندان و پناهندگان کانادا هم با تاکید بر اینکه کشورش بعنوان یکی از کشورهای مقصد پناهندگان ، تلاشهای زیادی در این زمینه انجام داده و از وضعیت مطلوبتری در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی برخوردار است گفت: اول باید دید پدیده مهاجرت یک پدیده سیاسی است یا انسانی است. در مرحله دوم باید توجه داشته باشیم صرفنظر از پاسخی که به آن می دهیم ، پدیده مهاجرت علیرغم تمامی مشکلات مترتب بر آن یک امر مثبتی است و مزایای فراوانی هم در پی دارد . حالتی دینامیک دارد که فرد مهاجر تلاش مضاعفی می نماید با زبان و فرهنگ کشور میزبان آشنا گردیده و خود را با آن هماهنگ سازد . اما مدیریت این پدیده بسیار اهمیت دارد که باید با تلاشهای بین المللی به آن دست یافت تا مضار آن به حداقل برسد.

به گزارش مهر ، در ادامه این نشست عمر بروسکی روزنامه نگار و استاد دانشگاه حسن اول در رباط با اشاره به اینکه کشور متبوعش به دلیل فاصله بسیار نزدیک با اسپانیا و تلاش بسیاری از مهاجرین آفریقایی برای ورود به خاک اروپا با مشکلات عدیده ای در زمینه مهاجرت روبرو است گفت: اتحادیه اروپایی سالانه بیش از 850 میلیون یورو به اسپانیا برای کنترل مهاجرین کمک می نماید در حالیکه سهم مراکش تنها 65 میلیون دلار است . وی افزود متاسفانه گسترش بحران مهاجرت موجب گشته است بسیاری از نخبگان آفریقایی این قاره را ترک کنند . بر اساس آخرین آمار سالانه 40 هزار نفر با مدارک دکتری آفریقا را ترک می کنند و یک سوم افراد با مدارک تحصیلی سطح بالا در خارج از این قاره زندگی می کنند.

وی در ادامه با نگاهی انتقادی به مناسبات بین المللی در زمینه مهاجرت پذیری گفت: البته پس از 11 سپتامبر 2001 موضوع دیگری نیز به مسئله مهاجرت افزوده شد و آن " اسلام " بود . پس از این حادثه اسلام نه بعنوان یک دین بلکه بعنوان یک نرم رفتاری در معادلات برخی از کشورها راه یافته و پس از آن ما باید با پدیده مهاجر پذیری انتخابی و گزینشی روبرو شده ایم. بروسکی ادامه داد تقابل اسلام و لائیسیته و مسئله ممنوعیت ورود بانوان محجبه به مراکز آموزشی در فرانسه از همین زاویه قابل ارزیابی است . لذا باید به این مسئله از منظر حقوقی و نیز نحوه انطباق و جذب در فرهنگ کشور میزبان و یا چسبندگی به هویت اصلی مهاجرین نیز توجه گردد.

در این میان تنها نماینده کانادا در پاسخ انفعالی با رد اظهارات بروسکی درباره ورود اسلام به پدیده مهاجرت پس از 11 سپتامبر گفت: تعرض زمانی رخ می دهد که مامور گذرنامه ما نمی تواند چهره بانوی مسلمان را بدلیل استفاده از پوشیه ببیند!