آناپولیس قادر به ترمیم زخمهای صدساله مردم فلسطین نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، این نویسنده با صراحت اعلام کرد که رهبران کشورش آن قدر جرات و شهامت ندارند که بتوانند در آناپولیس با فلسطینیان به تفاهم برسند و پای خود را از سرزمین این مردم رنج دیده بیرون بکشند.

آموس اوز - نامزد نوبل ادبیات و برنده چند جایزه معتبر بین المللی - در ادامه افزود : این مذاکرات حقیرتر از آن بود که بتواند خشم و رنج صدساله مردم فلسطین را جبران کرده و زخمهای صدساله آنان را درمان کند.

وی تصریح کرد : دولتهای اروپایی و آمریکایی به جای اینکه به عنوان قاضی قضاوت کنند که حق با چه کسی است و یا به تهدید گروهی بپردازند بهتر است اول تاریخ را ورق بزنند و ببینند که سرزمین اشغالی متعلق به چه کسی و تجاوزگر کدام است؟

گفته های اخیر این نویسنده در مطبوعات رژیم صهیونیستی منعکس نشد.