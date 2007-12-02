فعالیتهای سازمانهای غیردولتی هندوستان منسجم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرین اینفو، انتظار می رود در این همایش که به منظور هم اندیشی و برنامه ریزی های مشترک سازمانهای غیر دولتی اسلامی برگزار می شود 300 سازمان شرکت کنند.

این کارگاه دومین کارگاه ملی است که در هندوستان برگزار می شود و هدف از آن ساماندهی به فعالیت سازمانهای اسلامی در عرصه های مختلف است.

نخستین کارگاه ملی سازمانهای غیر دولتی اسلامی در هندوستان دسامبر سال گذشته میلادی با حضور 325 هیئت از 19 ایالت هندوستان برگزار شد و سخنرانیهای آن بر عهده وزرا و مقامات دولتی، کارشناسان و نمایندگان سازمانهای سرمایه گذار خارجی اسلامی بود.

نواد حمید دبیر کل شورای ملی ادغام مسلمانان در هندوستان درباره موفقیت نخستین کارگاه اعلام کرد نخستین باری بود که سازمانهای غیردولتی اسلامی از اقصی نقاط کشور به منظور بحث درباره توسعه جامعه گردهم جمع شده بودند.

