داروهای "کولین استراز" در موارد پیشرفته آلزایمر بی اثر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه عالی بهداشت ایتالیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله Plos Medicine منتشر کرده اند، نشان دادند داروهایی که به منظور کاهش علائم بیماری آلزایمر مورد استفاده قرار می گیرند، در مراحل پیشرفته بیماری بی اثر هستند.

این محققان با انجام مطالعات بالینی در دسترس نشان دادند، این نوع داروها که از نوع بازدارنده های "کولینستراس" هستند تنها می توانند در درمان علائم بیماری آلزایمر در مراحل اولیه و میانه موثر باشند.

این پژوهشگران مطالعات بالینی بیماران مبتلا به Mic (اختلال خفیف اداراکی) که در دو گروه مجزا تحت درمان این دارو و داروی بی اثر (پلاسیبو) قرار گرفته بودند، 157 مطالعه انجام شده را مورد بررسی قرار دادند و سپس 8 تحقیق را بصورت نامرتب انتخاب کردند. از این 8 تحقیق، سه تحقیق درمورد تاثر داروی "دونپزیل"، دو تحقیق درمورد داروی "ریواستیگمین" و سه تحقیق در مورد داروی "گالانتامین" بودند.

در این تحقیقات مشاهده شد که در این بیماران نه تنها این داروها نسبت به پلاسیبو موثر نبودند بلکه در برخی موارد عوارض جانبی هم به ثبت رسیده است که از آن جمله می توان به بروز حملات قلبی عروقی و معده ای اشاره کرد.

همچنین در مورد بیمارانی که تحت درمان با داروی "گالانتامین" قرار داشتند، چند مورد مرگ نیز به ثبت رسیده است.

بیماری "میک"، یک نوع حالت متوسط بین پیری و جنون همراه با کاهش قدرت حافظه است که معمولا بیماران آن تحت درمان این داروها قرار می گیرند.

این بیماری از علائم بیماری آلزایمر است.

بیماران مبتلا به "میک" در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند و تعداد افراد مبتلا به این بیماری در اروپای غربی تا سال 2020 تا 43 درصد و تا سال 2040 تا 100 درصد افزایش می یابد.