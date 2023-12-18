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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

۲ دی ماه؛

ملاقات عمومی رییس و اعضای هیأت رییسه دانشگاه تهران برگزار می شود

ملاقات عمومی رییس و اعضای هیأت رییسه دانشگاه تهران برگزار می شود

هفدهمین دوره ملاقات عمومی رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران در روز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان دانشگاه تهران که علاقمند به طرح مسائل و ارائه پیشنهادات در ملاقات حضوری با ریاست و معاونان دانشگاه هستند، می‌توانند از امروز ۲۷ آذر ماه تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه از طریق سامانه http://sd.ut.ac.ir (درگاه میز خدمت الکترونیک) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان شرکت در ملاقات عمومی باید مدارک و مستندات لازم را در روز نشست به همراه داشته باشند. ذی‌نفعان پس از ثبت درخواست، در روز‬ چهارشنبه ۲۹ آذر و روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر ماه برای اطلاع از وضعیت درخواست خود به سامانه مراجعه و تیکت خود را بازبینی کنند و ۲ روز پس از برگزاری نشست، مدارک خود را از طریق دبیرخانه مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی بازپس گیرند.

کد مطلب 5969842

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