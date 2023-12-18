ملاقات عمومی رییس و اعضای هیأت رییسه دانشگاه تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان دانشگاه تهران که علاقمند به طرح مسائل و ارائه پیشنهادات در ملاقات حضوری با ریاست و معاونان دانشگاه هستند، می‌توانند از امروز ۲۷ آذر ماه تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه از طریق سامانه http://sd.ut.ac.ir (درگاه میز خدمت الکترونیک) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان شرکت در ملاقات عمومی باید مدارک و مستندات لازم را در روز نشست به همراه داشته باشند. ذی‌نفعان پس از ثبت درخواست، در روز‬ چهارشنبه ۲۹ آذر و روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر ماه برای اطلاع از وضعیت درخواست خود به سامانه مراجعه و تیکت خود را بازبینی کنند و ۲ روز پس از برگزاری نشست، مدارک خود را از طریق دبیرخانه مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی بازپس گیرند.