سه قاچاقچی مواد مخدر در قم در ملاءعام اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرمانده انتظامیاستان قم در حاشیه انجام این مراسم اعدام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی قم سیاست مقابله با باندها و شبکههای توزیع مواد مخدر و شناسایی و کشف محمولههای سنگین مواد مخدر را دنبال میکند و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه دارد.
سردار رحیم خورشیدوند گفت: دادستانی قم نیز با صدور احکام و مجازاتهای سنگین برای سوداگران مرگ از اقدامات نیروی انتظامیحمایت میکند.
وی در ادامه گفت: امروز شاهد اعدام دو نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و فرد شرور دیگری به اتهام تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر و 27 فقره سابقه کیفری در ملأ عام بودیم و ما به خلافکاران هشدار میدهیم که اگر بخواهند به رفتار خود ادامه دهند دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برخوردی قاطعانه با آنها خواهند داشت.
در مراسم اعدام صبح روز یکشنبه یحیی مددی به جرم قاچاق 110 گرم هروئین با حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب و تائید دادستان کل کشور و عطاءالله پولزهی به جرم قاچاق دو کیلو و 190 گرم هروئین که 190 گرم آن هروئین خالص بوده است از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قم و تائید دادستان کشور به اعدام در ملأعام محکوم شدند.
همچنین حسین صفرلو معروف به حسین تیبیتی نیز به جرم تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر، شرارت، اخلال در نظم عمومی، تجاوز به عنف و ... پس از دستگیری از سوی دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که حکم اعدام وی به تائید دیوان عالی کشور رسید.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم اعدام سه نفر از قاچاقچیان مواد مخدر صبح روز یکشنبه در میدان شهید مطهری قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرمانده انتظامیاستان قم در حاشیه انجام این مراسم اعدام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی قم سیاست مقابله با باندها و شبکههای توزیع مواد مخدر و شناسایی و کشف محمولههای سنگین مواد مخدر را دنبال میکند و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه دارد.
نظر شما