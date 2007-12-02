سه قاچاقچی مواد مخدر در قم در ملاءعام اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرمانده انتظامی‌استان قم در حاشیه انجام این مراسم اعدام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی ‌قم سیاست مقابله با باند‌ها و شبکه‌های توزیع مواد مخدر و شناسایی و کشف محموله‌های سنگین مواد مخدر را دنبال می‌کند و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه دارد.



سردار رحیم خورشیدوند گفت: دادستانی قم نیز با صدور احکام و مجازات‌های سنگین برای سوداگران مرگ از اقدامات نیروی انتظامی‌حمایت می‌کند.



وی در ادامه گفت: امروز شاهد اعدام دو نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و فرد شرور دیگری به اتهام تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر و 27 فقره سابقه کیفری در ملأ عام بودیم و ما به خلافکاران هشدار می‌دهیم که اگر بخواهند به رفتار خود ادامه دهند دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ‌برخوردی قاطعانه با آنها خواهند داشت.



در مراسم اعدام صبح روز یکشنبه یحیی مددی به جرم قاچاق 110 گرم هروئین با حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب و تائید دادستان کل کشور و عطاء‌الله پول‌زهی به جرم قاچاق دو کیلو و 190 گرم هروئین که 190 گرم آن هروئین خالص بوده است از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قم و تائید دادستان کشور به اعدام در ملأعام محکوم شدند.



همچنین حسین صفرلو معروف به حسین تی‌بی‌تی نیز به جرم تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر، شرارت، اخلال در نظم عمومی، تجاوز به عنف و ... پس از دستگیری از سوی دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که حکم اعدام وی به تائید دیوان عالی کشور رسید.