حادثه رانندگی در محور سقز- دیواندره ۲ فوتی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی گوهری پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر ۳۳ محور سقز- دیواندره محدوده روستای جنیان تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه مگان با یک دستگاه کامیون کشنده از جلو به عقب برخورد کرد، که در این حادثه متأسفانه دو نفر از سرنشینان خودرو مگان جان خود را از دست دادند و راننده آن و دیگر سرنشین مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه علت تامه تصادف در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و رعایت فاصله طولی با خودرو جلو، انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.