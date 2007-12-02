به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد یک گروه داوری بین‌المللی پس از بررسی فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران جایزه ویژه‌ای را به بهترین فیلم با مضمون گفتگوی ادیان و تعالیم انبیاء الهی اهدا می‌کند.

سال گذشته این جایزه با عنوان جایزه بین‌المذاهب توسط داورانی چون پیتر مالونه از انگلیس ، ماری ترز کریدی از لبنان و مجید شاه‌حسینی به نمایندگی از سینمای ایران به فیلم "سینه سرخ" به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی اهدا و از فیلم‌های "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" عباس رافعی و "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی تقدیر شد.

در جشنواره امسال فیلم فجر علاوه بر جایزه راه انبیا، 35 سیمرغ نیز به برگزیدگان بخش‌های مختلف اهدا خواهد شد. بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن در تهران برگزار می‌شود.