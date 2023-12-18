فرزاد پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز دوشنبه ۲۷ آذر ماه مشکل فنی در جایگاه‌های سوخت به صورت سراسری ایجاد و از همان لحظه تلاش برای حل مشکل آغاز شد.

وی افزود: هم اکنون سوخت رسانی به صورت آفلاین در جایگاه‌های سوخت در حال اجرا و پیگیری است.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سرپل ذهاب تصریح کرد: مشکل سوخت رسانی در شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب که به مشکل برخورده بودند رفع شده و تمام جایگاه‌های سوخت سه شهرستان آماده سوخت رسانی هستند.

گفتنی است، استان کرمانشاه در مجموع ۱۶۲ جایگاه عرضه سوخت مایع و گاز طبیعی دارد که ۱۲۵ جایگاه در استان فقط سوخت مایع توزیع می‌کنند.