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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

مسئول کانون خدمت رضوی بانوان و خانواده کرمانشاه خبر داد؛

اهدای بسته‌های متبرک رضوی به روضه‌های خانگی فاطمیه در کرمانشاه

اهدای بسته‌های متبرک رضوی به روضه‌های خانگی فاطمیه در کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول کانون خدمت رضوی بانوان و خانواده کرمانشاه از اهدای بسته‌های متبرک رضوی به روضه‌های خانگی فاطمیه در کرمانشاه خبر داد.

راضیه عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه به همت خادمیاران رضوی کانون بانوان و خانواده، بسته‌های تبرکی حرم علی بن موسی الرضا (ع) به مجالس روضه خانگی اهدا شد.

وی ادامه داد: طرح روضه‌های خانگی به مدت ۳ سال متوالی است که در مناسبت‌های مختلف با هدف حمایت از محافل و روضه‌های خانگی برگزار می‌شود.

مسئول کانون خدمت رضوی بانوان و خانواده کرمانشاه تصریح کرد: طی این طرح بیش از ۲۰۰ مجلس روضه خانگی فعال در کرمانشاه شناسایی شده است.

عظیمی خاطرنشان کرد: بسته‌های متبرک رضوی شامل نبات، نمک، چایی، برنج، اسپند و… با حضور خادمیاران رضوی در این مجالس به بانیان روضه‌های خانگی اهدا گردید.

کد مطلب 5969884

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