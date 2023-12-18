راضیه عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه به همت خادمیاران رضوی کانون بانوان و خانواده، بسته‌های تبرکی حرم علی بن موسی الرضا (ع) به مجالس روضه خانگی اهدا شد.

وی ادامه داد: طرح روضه‌های خانگی به مدت ۳ سال متوالی است که در مناسبت‌های مختلف با هدف حمایت از محافل و روضه‌های خانگی برگزار می‌شود.

مسئول کانون خدمت رضوی بانوان و خانواده کرمانشاه تصریح کرد: طی این طرح بیش از ۲۰۰ مجلس روضه خانگی فعال در کرمانشاه شناسایی شده است.

عظیمی خاطرنشان کرد: بسته‌های متبرک رضوی شامل نبات، نمک، چایی، برنج، اسپند و… با حضور خادمیاران رضوی در این مجالس به بانیان روضه‌های خانگی اهدا گردید.