چهارمین همایش دبیران استانی جبهه متحد تا پایان آذرماه

ابوالقاسم رئوفیان عضو کمیته اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: جبهه متحد اصولگرایان تا کنون سه همایش استانی برگزار کرده و تا دو هفته آینده نیز چهارمین همایش را در همان راستا برگزار خواهد کرد.

وی افزود: در همایش های گذشته جبهه متحد گروه های 6 نفره از سراسر کشور حضور داشتند اما در این همایش به اقتضاء عمل خواهیم کرد و به همین دلیل هنوز تعداد افرادی که از استانهای سراسر کشور به این همایش دعوت خواهند شد، مشخص نیست.

رئوفیان با بیان اینکه مقوله مجلس و نهاد قانونگذاری در کشورمان از اهمیت والایی برخوردار است، گفت: اعتقاد جبهه متحد اصولگرایان به راه یابی چهره های اصولگرا به مجلس است.

عضو کمیته اجرایی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: جبهه متحد مدیریت مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و سالم را در دستور کار خود قرار داده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا طبق جدول زمان بندی و برنامه از قبل تعیین شده در زمان معین به اهداف خود دست یابیم.