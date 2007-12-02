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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

اختصاصی مهر/

چهارمین همایش دبیران استانی جبهه متحد تا پایان آذرماه

چهارمین همایش دبیران استانی جبهه متحد تا پایان آذرماه

عضو کمیته اجرایی جبهه متحد اصولگرایان از برگزاری چهارمین همایش سراسری دبیران استانی این جبهه تا پایان آذر ماه خبر داد.

ابوالقاسم رئوفیان عضو کمیته اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: جبهه متحد اصولگرایان تا کنون سه همایش استانی برگزار کرده و تا دو هفته آینده نیز چهارمین همایش را در همان راستا برگزار خواهد کرد.

وی افزود: در همایش های گذشته جبهه متحد گروه های 6 نفره از سراسر کشور حضور داشتند اما در این همایش به اقتضاء عمل خواهیم کرد و به همین دلیل هنوز تعداد افرادی که از استانهای سراسر کشور به این همایش دعوت خواهند شد، مشخص نیست.

رئوفیان با بیان اینکه مقوله مجلس و نهاد قانونگذاری در کشورمان از اهمیت والایی برخوردار است، گفت: اعتقاد جبهه متحد اصولگرایان به راه یابی چهره های اصولگرا به مجلس است.

عضو کمیته اجرایی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: جبهه متحد مدیریت مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و سالم را در دستور کار خود قرار داده است. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا طبق جدول زمان بندی و برنامه از قبل تعیین شده در زمان معین به اهداف خود دست یابیم.

کد مطلب 596990

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