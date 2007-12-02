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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

گروه های موسیقی کلاسیک جشنواره انتخاب شدند

گروه های موسیقی کلاسیک جشنواره انتخاب شدند

از میان 20 گروه شرکت کننده در بخش موسیقی کلاسیک ، 7 گروه به عنوان گروه های برتر برای حضور در بخش رقابتی بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر انتخاب شدند.

شاهین فرهت داور بخش موسیقی کلاسیک با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : تنوع و گوناگونی در اجرای آثارآهنگسازان موسیقی کلاسیک از ویژگی ها و امتیازهای گروه های شرکت کننده در این بخش بود و نکته جالب تر اینکه رقابتی بودن این دوره از جشنواره نوعی هیجان و رقابت سالم را در گروه های موسیقی که اغلب از آهنگسازان جوان بودند نیز ایجاد کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد : به نظرمن این رقابت و تشویق های هرچند اندک نوعی امیدواری و انگیزه برای هنرمندان جوان را به همراه دارد چراکه اغلب گروه های حاضر در بخش موسیقی کلاسیک آماتور و غیر حرفه ای هستند و آثاری از موزارت ،بتهوون و برامس را با تکنیک های بسیار بالا اجرا می کنند.

کد مطلب 596994

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