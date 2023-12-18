به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالرحمن حسینی پیش از ظهر دوشنبه در در نشست خبری با خبرنگاران کردستان بیان کرد: تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ راننده حرفه‌ای، ۷۳ شرکت حمل و نقل کالا و تعداد ۷۱ شرکت مسافربری و ۱۵ شرکت بین‌المللی در حوزه مسافر و کالا در کردستان فعال است.

وی بیان کرد: در ۸ ماهه نخست سال جاری ۳۷۵ سفر باری انجام شده که ۲۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

حسینی با بیان اینکه کردستان جزو استان‌های برتر در حوزه حمل و نقل است، گفت: در بحث حمل بار هم ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا با ۳۶ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: محمولات معدنی هم ۱۷۹ بارنامه معدنی و ساختمانی با ۱۳ درصد افزایش در استان صادر شده است.

وی گفت: ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات معدنی با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل در استان جابجا شده است.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان افزود: ۶۰۰ هزار تن گندم از کردستان به سایر استان‌ها جا به جا شده و ۴۷ هزار کامیون هم از بنادر دیگر به استان تردد کردند.

حسینی بیان کرد: در حوزه وانت بارها هم ۲ هزار برگ بارنامه در استان صادر شده که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه حمل و نقل مسافر هم ۲۹۵ هزار سفر با رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته در استان انجام شده که طی آن یک میلیون ۷۰۰ هزار نفر مسافر با رشد ۸ درصدی جابجا شدند.

افزایش ۱۱۴ درصدی ترانزیت ورودی کالا از مرز باشماق کردستان

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان با بیان اینکه مرز باشماق دومین مرز ترانزیتی کشور است، ادامه داد: همچنین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن ترانزیت ورودی با افزایش ۱۱۴ درصدی در طول ۸ ماهه امسال از طریق مرز باشماق وارد استان شده است.

حسینی گفت: ۵۰۶ هزار تن ترانزیت خروجی مرز باشماق در ۸ ماهه امسال هم به ثبت رسیده و ۸۱۴ هزارنفر مسافر هم از مرز تردد مردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بهسازی ناوگان حمل و نقل اتوبوس و مینی بوس در دستور کار قرار گرفته، و فراخوان این مهم اعلام و اطلاع‌رسانی عمومی صورت گرفته و برای واجدین شرایط فرصت ۲ هفته‌ای تعیین شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان عنوان کرد: سهم استان در تسهیلات بهسازی ناوگان حمل و نقل عموی اتوبوس و مینی‌بوس ۳۱ میلیارد تومان است که با ۲۱ درصد افزایش اقدام مؤثری است.

وی افزود: آسیب پذیری راه‌ها و بهسازی ناوگان حمل و نقل اتوبوس و مینی بوس طبق فراخوان قانون تبصره ۱۸ بودجه ثبت نام برای بازسازی با تسهیلات ۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و تنها برای بهسازی است.