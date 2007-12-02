ایران بزرگترین مجتمع الفین را در کنار فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی ایجاد می کند

مدیر شرکت توسعه پتروشیمی در گفتگو با مهر گفت: دوواحد پتروشیمی الفین 12 و استحصال اتان فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به دنبال راه اندازی این فازها درکشور احداث می شود.

حسین آقایی تصریح کرد: شرکت توسعه پتروشیمی برای احداث این واحدها با شرکت های لینده و استوناوبستر آلمان در حال مذاکره بوده و امید است هرچه زودتر به نتیجه برسد.

به گفته وی، ظرفیت تولید هرکدام از این واحد یک میلیون و 800 هزارتن در سال بوده و پیش بینی می شود این واحد بزرگترین مجتمع تولید الفین در کشور باشد.

وی اظهارداشت: ساخت این دوواحد بسیار اساسی است، زیرا خوراک این واحدها موجود بوده و از سویی دیگر تولیدات این واحدها به منظور استفاده در دیگر واحدهای پتروشیمی قابل استفاده است.