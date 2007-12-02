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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

وزارت بهداشت:

سخنان افراد غیر مسئول از آنفلوآنزای پرندگان در کشور قابل استناد نیست

سخنان افراد غیر مسئول از آنفلوآنزای پرندگان در کشور قابل استناد نیست

وزارت بهداشت، اخبار مربوط به ویروس آنفلوآنزای پرندگان در شمال و غرب کشور که از مراجع غیر رسمی اعلام می شود را، قابل استناد ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت افزود: اعلام وجود بیماری آنفلوآنزای پرندگان از سوی مراجع غیر رسمی، قابل استناد نیست و همه مراجع جهانی نیز فقط به استناد گزارش رسمی کشورها در این باره اعلام نظر می کنند.

وی با اعلام اینکه گزارش رسمی وزارت بهداشت درباره بیماری آنفلوآنزای پرندگان در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است، تصریح کرد: خانم "مارگارت چان"، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی ضمن تقدیر از فعالیت های ایران در زمینه مراقبت و کنترل این بیماری، از کشور ما خواست تا تجربیات خود را به کشورهای دیگر نیز منتقل کنیم.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، تاکید کرد: سخنان افراد غیر رسمی درباره بیماری آنفلوآنزای پرندگان در کشور که اطلاعات دقیق ندارند، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد و این افراد باید در برابر گفته های خود پاسخگو باشند. 

کد مطلب 596997

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