نامزدی بیش از 13 هزار نفر برای انتخابات پارلمانی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کمیسیون انتخابات امروز اعلام کرد جمعاً 13 هزار و 490 نامزد برای انتخابات ثبت نام کرده اند. این تعداد برای پر کردن 272 کرسی پارلمان ملی و 577 کرسی مجالس محلی نامزد شده اند.

احزاب مخالف مردم و مسلم لیگ دیروز اعلام کردند "بی نظیر بوتو" و "نواز شریف" رهبران این دو حزب روز دوشنبه با یکدیگر ملاقات می کنند تا درباره شرکت یا تحریم انتخابات تصمیم گیری کنند. بوتو گفته حزبش در انتخابات شرکت خواهد کرد مگر اینکه تمام احزاب مخالف تصمیم به تحریم انتخابات بگیرند.

اما شریف شرکت در انتخابات را مشروط به بازگرداندن قضات برکنار شده دادگاه عالی به مناصبشان توسط "پرویز مشرف" کرده است. روز گذشته کمیسیون انتخابات نامزدی "شهباز شریف" برادر نواز شریف را به دلیل مفتوح بودن پرونده فساد مالی و قتل علیه وی رد کرد.

بزرگترین ائتلاف احزاب مذهبی کشور به نام متحده مجلس عمل هنوز درباره شرکت یا تحریم انتخابات تصمیم نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنین خبر داد ثبت نام برای 18 حوزه انتخابیه از ایالت سرحد شمال غربی و مناطق طایفه نشین هم مرز با افغانستان به تاخیر افتاده است.