فوريت طرح تضمين امنيت اجتماعي تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، ميثم سعيدي يكي از طراحان اين طرح در صحن علني مجلس گفت: در سالهاي اخير به كرات شاهد بوديم عده اي با اقدامات نامتعارف و غير قانوني ، نظم و امنيت جامعه را مخدوش كرده اند و موجب تشويش روان جامعه شده اند.

وي افزود: اين امر خسارات جبران ناپذيري را بر كشور وارد كرد و هم در داخل كشور مشكلاتي به وجود آورد و هم در عرصه بين المللي .

عضو كميسيون امنيت ملي " مخدوش شدن چهره انقلاب اسلامي" را يكي از تبعات اين گونه اقدامات دانست و گفت: در روزهاي اخير رييس جمهوري، رييس مجلس، برخي از مقامات كشور و نيز مطبوعات خواستار برخورد با كساني شدند كه به حقوق شهروندان تعرض مي كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز تاكيد كرد به موجب اين طرح برخورد هماهنگ وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، وزارت كشور و قوه قضاييه با هركس كه تحت هر لوايي قانون شكني مي كند خواسته شده است. پس از اين سخنان يك فوريت طرح تضمين امنيت اجتماعي به شيوه قيام وقعود به راي گذاشته شد و به تصويب رسيد.