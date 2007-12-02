25 درصد اعتبارات استان به حوزه راه و ترابری اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، رجب قربان پور صبح امروز در همایش مدیران ستادی راه و ترابری استان سمنان در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی دامغان گفت: راه و ترابری استان سمنان در سال 86 دارای 2 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار بود که در سال آینده این اعتبار به یازده هزار میلیارد خواهد رسید.

وی افزود: مسئولان ارشد استان تعامل و همکاری خوبی با اراده کل راه و ترابری دارند و تنها مشکل این اداره در پرداخت ارائه تسهیلات بانک ها است و امیداوریم بانک های عامل در این زمینه هماهنگ شوند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دامغان نیز در این همایش گفت: توزیع اعتبارات در این حوزه در دامغان بیش از هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده است که 11 پروژه مصوب استانی در راه و راهسازی در این شهرستان در حال اجراست.