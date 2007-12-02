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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

25 درصد اعتبارات استان به حوزه راه و ترابری اختصاص دارد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان گفت: 25 درصد از اعتبارات استان سمنان به حوزه راه و ترابری اختصاص دارد و در زمینه پروژه های ملی نیز اعتبارات مطلوبی به استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، رجب قربان پور صبح امروز در همایش مدیران ستادی راه و ترابری استان سمنان در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی دامغان گفت: راه و ترابری استان سمنان در سال 86 دارای 2 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار بود که در سال آینده این اعتبار به یازده هزار میلیارد خواهد رسید.

وی افزود: مسئولان ارشد استان تعامل و همکاری خوبی با اراده کل راه و ترابری دارند و تنها مشکل این اداره در پرداخت ارائه تسهیلات بانک ها است و امیداوریم بانک های عامل در این زمینه هماهنگ شوند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دامغان نیز در این همایش گفت: توزیع اعتبارات در این حوزه در دامغان بیش از هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده است که 11 پروژه مصوب استانی در راه و راهسازی در این شهرستان در حال اجراست.

کد مطلب 597001

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