شرکت ایران در نشست شورای همکاری خلیج فارس اتفاق مهمی است

توصیه به 1+5

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه گزارش ارائه شده سولانا به نشست شب گذشته 1+5 منفی بوده، اظهار داشت : هنوز محتوای این گزارش اعلام نشده است.

وی با اشاره به نشست شب گذشته نمایندگان کشورهای موسوم به 1+5 در پاریس افزود: این جلسه که بدون حضور نماینده روسیه برگزار شد، به نتیجه خاصی نرسید وکشورهای حاضر در آن بر لزوم تداوم رایزنی ها تاکید کردند.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: اگر این کشورها حقیقتا در پی شفاف سازی باشند روند همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در قالب مدالیته مورد تفاهم دو طرف راهکار مناسبی برای این منظور است.

حسینی یادآوری کرد : البته چنانچه آنها به دنبال محروم سازی ایران از حقوق قانونی خود باشند باید بدانند که تحریم یا صدور قطعنامه در این روند به هیچ وجه نمی تواند اثر گذار باشد.

نارضایتی سولانا از مذاکره با جلیلی

وی در خصوص اعلام نارضایتی خاویر سولانا در آخرین دور از مذاکراتش با سعید جلیلی نیز گفت : اگر انتظارات وتکالیف برای ایران فراقانونی باشد این موضوع برای ما پذیرفتنی نیست و آنچه که همواره تاکید کرده ایم گفتگو و ادامه همکاری ها در چارچوب های بین المللی است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین مواضع اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ایده های مطرح شده ایران در مذاکرات اخیر با سولانا را کاملا شفاف و روشن دانست.

برای پیش گیری از صدور قطعنامه چه کردید؟

خبرنگاری با اشاره به سخن منوچهر متکی مبنی بر اینکه ایران هر کاری برای جلوگیری از صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه کشورمان خواهد کرد، از سخنگوی دستگاه دیپلماسی سئوال کرد که تهران تا کنون چه اقداماتی در این چارچوب انجام داده است؟ که حسینی در پاسخ گفت: تلاش هایی که دستگاه دیپلماسی کشور برای جلوگیری از صدور قطعنامه انجام می دهد کاملا در چارچوب قوانین و مقررات بوده است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که اگر تمام تلاشهای مان مطابق بر موازین بین المللی باشد هیچ بهانه ای برای طرف مقابل جهت صدور قطعنامه یا ارجاع بررسی موضوع از آژانس به شورای امنیت وجود نخواهد داشت.

حسینی ادامه داد: در همین چارچوب تلاش کرده ایم تا ضمن اتخاذ این مواضع برای کشورهای تاثیر گذار در جامعه بین الملل همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک مرجع ذی صلاح بین المللی را تقویت کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآوری کرد: نتایج اقدامات ما در عرصه های مذکور این شده که امروز هیچ مبنای قانونی، منطقی و حقوقی برای ادامه مخالفت ها با فعالیت های جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

احمدی نژاد به قطر می رود

وی همچنین با تایید سفر دکتر احمدی نژاد به قطر برای شرکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس رویکرد تهران به این مسئله را نگاهی بر اساس مودت، دوستی و تقویت همکاری های همه جانبه منطقه ای توصیف کرد.

حسینی مسائل مختلفی که درباره سفر رئیس جمهور به قطر برای شرکت در این اجلاس را مطرح می شود را نوعی تحلیل دانست و گفت: شورای همکاری خلیج فارس برای گسترش همکاری های منطقه ای تشکیل شده و سفر آقای احمدی نژاد نیز می تواند در راستای گسترش این همکاری ها گامی مفید و موثر باشد.

اتفاق مهم و تاثیرگذار

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه دیپلماسی پرسید آیا دعوت قطر از رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس آتی شورای همکاری خلیج فارس را می توان به منزله تحول در سیاست های این مجموعه درباره ایران ارزیابی کرد؟ که وی پاسخ داد: این اولین بار است که از ایران برای شرکت در این نشست دعوت می شود و این اتفاق مهمی است که می تواند بسیار اثر گذار باشد.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم هر قدر این قبیل نشست ها بیشتر صورت پذیرد به تفاهم و درک مشترک نزدیکتر می شویم و فرصت ها و زمینه های همکاری های مشترک نیز در این چارچوب بیشتر پدیدار خواهد شد و اگر اختلافات جزئی وجود داشته باشد در فرصت چنین جلساتی قابل پیگیری است.

حسینی یادآوری کرد: نقاط مشترک ما با کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بیشتر از نقاط دیگر جهان است و همانطور که ذکر شد اختلافات جزئی با گفتگو قابل حل خواهد بود.

تامل بیشتر برای دور بعدی گفتگو با آمریکا

در ادامه این نشست خبری از سخنگوی وزارت خارجه در خصوص زمان دور بعدی گفتگو با آمریکا و همچنین نتایج حاصل از انجام این گفتگوها در چند دور گذشته سئوال شد که وی اظهار داشت: ارزیابی طرف عراقی این بوده که تا کنون گفتگوهای ایران و آمریکا موثر بوده است و لذا درخواست خود برای تداوم این گفتگوها را با پافشاری تکرار کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: ما در حال حاضر مشغول بررسی نتایج دور قبلی این گفتگوها و مسائلی که می تواند در دور بعدی بررسی شود هستیم و ضمن آنکه تاکید ما این است که مسائل مرتبط با امنیت عراق و کمک به مردم این کشور در این گفتگوها مورد پردازش قرار گیرد.

وی درباره زمان دور بعدی این گفتگوها نیز افزود: در حال حاضر مشغول بررسی موضوعات و محورهای مورد نظر هستیم و البته وارد شدن به دور بعدی گفتگوها نیز به تامل بیشتر نیاز دارد.

زمان تحویل سوخت نیروگاه بوشهر

حسینی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر قوت گرفتن احتمال تحویل سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران طی هفته های آتی گفت: اجازه دهید این موضوع روال عادی خود را طی کند و چنانچه اخبار جدیدی در این زمینه وجود داشته باشد اعلام خواهد شد.

توقع ایران از گزارش سولانا

وی همچنین در پاسخ به سئوالی دیگر درباره موضع سولانا نسبت به گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان اظهار داشت: البته ایشان در این مورد به یک مورد بسنده کرده و توضیح اضافه نداده اند اما ما بر اساس طرح اقدام و مسائل مطرح شده در آن پیش می رویم.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: از آنجا که سولانا یکی از پایه های مهم ابتکار ما بوده اند توقع داریم که از روند مذاکرات ایران و آژانس حمایت کنند ومبانی فنی و حقوقی را در گزارش خود به گروه 1+5 مد نظر قرار داشته باشند.

حضور دوستان ایران در آناپولیس

حسینی درباره شرکت برخی کشورهای عربی نسبتا همسو با ایران در اجلاس پائیزی به اصطلاح صلح در آناپولیس گفت: به هر صورت برخی کشورها بر اساس دیدگاه خود به صورت مستقل تصمیم گرفتند که در این اجلاس حضور یابند اما تاکید ما این بود که این قبیل جلسات نمی تواند در خدمت مصالح فلسطین باشد.

وی با اشاره به انزوای رسانه ای اجلاس آناپولیس ادامه داد: نکته ای که در این اجلاس مورد اشاره سران آمریکا واسرائیل قرار گرفت ماهیت یهودی دولت اسرائیل بود که این موضوع نشان می دهد نه تنها در نشست مذکور به مسئله فلسطین پرداخته نشده است بلکه بر این مبنا ساکنان اراضی مربوط به سال 1948 نیز با آوارگی جدید مواجه خواهند شد.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: از طرف دیگر کشورها نباید آمریکا را به عنوان یک منجی، میانجی، ناظر و یا قاضی بشناسند چرا که آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره در یک جبهه علیه ملت فلسطین ومنافع این کشورقرار داشته و تمام قطعنامه هایی که از سوی شورای امنیت درباره فلسطین صادر شده را بی اهمیت دانسته اند.

صف کشی اعراب مقابل ایران؟

حسینی ریشه یابی بحران خاورمیانه، حل مشکلات فلسطین و تقویت عنصر عدالت در تمام طرح هایی که در این چارچوب مطرح می شوند را 3 عاملی دانست که به کاربردی شدن آنها منجر خواهند شد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گویا یکی از اهداف برگزاری اجلاس پائیزی آناپولیس صف کشی اعراب در برابر ایران بوده اظهار داشت: بسیاری از رسانه های غربی تلاش کردند که مباحثی را در این جهت مطرح کنند و اعلام نمایند که تشکیل این اجلاس به معنای صف واحد کشورهای عربی در مقابله با جمهوری اسلامی بوده است که البته ما از ابتدا نسبت به این مواضع بی تفاوت بودیم.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به روابط خوب ایران با کشورهای منطقه وگسترش روز افزون تعاملات تهران با این کشورها تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل هرگز موفق به تحقق هدف شوم خود در ایجاد تفرقه بین کشورهای منطقه نخواهند بود.

تکذیب توقیف کشتی ایرانی

وی همچنین انتشار برخی اخبار مبنی بر توقیف یک کشتی ایرانی در جزایر خلیج فارس گفت: البته در اخبار تا 3 کشتی را هم مطرح کرده بودند که پس از بررسی ها مشخص شد هیچ یک از این مطالب صحت نداشته و کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره با سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی همکاری های خوبی را داشته اند.

باز هم جزایر سه گانه ...

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ابراز برخی مواضع تکراری در خصوص جزایر سه گانه ایرانی نیز تاکید کرد: این جزایر جزء لاینفک جمهوری اسلامی بوده و این قبیل مباحث می تواند به صورت دو جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی با اعلام آمادگی ایران برای مذاکره در خصوص مسائل مربوط به جزیره ابوموسی گفت: همکاری های ما با کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار گسترده است و در تمامی زمینه ها عزم و اراده جدی برای گسترش این همکاری ها وجود دارد.

چین و روسیه همچنان به ایران گرایش دارند

وی در پاسخ به سئوالی درباره رویکرد دوگانه روسیه و چین در قبال مسئله هسته ای ایران، افزود: هم روسیه و هم چین بر اساس منافع و مصالح کشورشان روابط خود را با کشورها در مناطق مختلف تنظیم می کنند و در همین چارچوب با کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز روابطی دارند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: چین و روسیه همچنان به جمهوری اسلامی ایران گرایش دارند و با ما اظهار دوستی می کنند و در عمل نیز شاهد رشد همکاری های ایران با این کشورها بوده ایم.

جلیلی فردا به مسکو می رود

حسینی همچنین از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی طی فردا به مسکو خبر داد و گفت : در جریان این سفر و دیدار با مقامات روسی علاوه بر بررسی آخرین تحولات مسائل دو جانبه مناسبات راهبردی دو کشور نیز مورد گفتگو قرار خواهند گرفت.

سفر متکی به روسیه

وی درباره سفر وزیر خارجه به روسیه نیز اظهار داشت: آقای متکی به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون برنامه های مشترک دو کشور عازم روسیه می شود و تلاش است تا در جریان این سفر مقدمات تهیه برخی اسناد همکاری ها در عرصه های مختلف فراهم آید.

حسینی انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه سفر متکی به روسیه طی 22 و 23 آذر ماه انجام می شود را تایید نکرد وگفت: هر گاه زمان این سفر قطعی شود اعلام خواهیم کرد.

سفر محرابیان به مصر

سخنگوی وزارت خارجه سفر وزیر صنایع به مصر را سفری در خصوص همکاری های اقتصادی و صنعتی دو کشور دانست و خاطر نشان کرد: ما روابط خوبی با مصر در تمام زمینه ها و به ویژه مسائل اقتصادی داشته ایم.

حسینی افزود: روابط ما با مصر در محافل بین المللی روابط خوبی است و معتقدیم فرصت های همکاری اقتصادی برای دو کشور به صورت گسترده وجود دارد که تعمیق این همکاری ها می تواند به تقویت روابط دو جانبه منجر شود.

تبعه ژاپنی همچنان سالم است

وی درباره آخرین اخبار در خصوص سرنوشت تبعه ژاپنی که مدتی قبل توسط اشرار مسلح در کشورمان ربوده شد نیز گفت: خبر سلامتی این فرد را خدمت شما عرض می کنم ضمن اینکه این تبعه کشور ژاپن چند روز گذشته تماس تلفنی با خانواده خود داشته است.

لبنان برای تمام لبنانی هاست

سخنگوی وزارت خارجه درباره نامزدی سلیمان در انتخابات ریاست جمهوری لبنان نیز گفت: در انتخابات لبنان آنچه که مورد وفاق ملی گروه های مختلف این کشور باشد مورد حمایت ما نیز قرار دارد؛ لبنان برای تمامی لبنانی ها عزیز است وامیدواریم تلاش هایی که در جهت وفاق ملی در این کشور انجام می شود به ساخت لبنانی بهتر منتهی گردد.

اقدام دادگاه انگلیسی مایه تاسف است

حسینی اقدام اخیر دادگاه انگلیسی در جهت حذف نام گروهک منافقین از لیست گروه های تروریستی آن کشور را مایه تاسف دانست و اظهار داشت: اینکه دادگاهی در انگلیس با سازمان تروریستی شناخته شده ای که توسط کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به عنوان گروهک تروریستی معرفی می شود چنین برخورد می کند به معنای این است که می خواهند لطفی را به چنین گروهی بکنند.

وی رویکرد انگلیس در این خصوص را دوگانه ارزیابی کرد و یادآور شد: معتقدیم انگلیسی ها باید به تعهدات بین المللی خود در این زمینه و سایر مسائل بین المللی متعهد باشند.

احتمال حمله ترکیه به شمال عراق

سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال حمله ترکیه به شمال عراق برای مقابله با گروه تروریستی پ.ک.ک گفت: ما همواره بر استفاده از راه حل هایی که تنش زا نبوده و تمامیت ارزی عراق را نیز محترم شمارند نیز تاکید داریم و معتقدیم که در چارچوب همکاری های منطقه ای برخورد با تمامی گروه های تروریستی باید در دستور کار قرار گیرد.