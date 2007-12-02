مصر از ایران گندم می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مصر و ایران از زمان انقلاب اسلامی سال هزار و نهصد و هفتاد و نه ایران رابطه کامل دیپلماتیک با یکدیگر نداشته اند و تماس های دیپلماتیک انها معمولا محدود به گردهمایی های بین المللی بوده است.

وزارت تجارت مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد دوره آتی شاهد شروع مرحله جدیدی از روابط اقتصادی بین مصر و ایران خواهد بود.

وزارت تجارت مصر این بیانیه را پس از آن صادر کرد که رشید محمد رشید وزیر تجارت مصر مذاکراتی با علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ایران در قاهره انجام داد.

در این بیانیه همچنین آمده است: در این مذاکرات احتمال وارد کردن گندم از ایران به ویژه با توجه به این که این کشور به یک صادرکننده گندم تبدیل شده است مطرح شد.

وزارت تجارت مصر افزود مصر که یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم جهان به شمار می آید از معاون وزیر بازرگانی ایران برای سفر به قاهره جهت تعیین چارچوب قراردادهای دو کشور برای واردات گندم دعوت کرده است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در ماه مه و در اظهاراتی که وزیر خارجه مصر انها را در آن زمان مثبت توصیف کرد اعلام کرد تهران حاضر است روابط خود را با مصر احیا کند و سفارت خود را در قاهره افتتاح نماید.

ایران و مصر در ماه سپتامبر مذاکرات نادری در سطوح ارشد در قاهره در مورد احیا کامل روابط برگزار کردند و مصر اعلام کرد گفتگوها بین دو کشور ادامه خواهد یافت.