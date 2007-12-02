۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

برنامه‌‎های دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی بررسی می‌شود

پنجمین نشست هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال جاری سه شنبه این هفته با حضور وزیر ارشاد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با موضوع اصلاح ساختار تشکیلاتی و ارائه گزارشی از وضعیت مالی نهاد تشکیل جلسه خواهد داد.

قرار است در این جلسه کمیته ویژه ای - که اعضای آن نیز توسط هیئت امنا منصوب و مامور عملیاتی کردن برنامه های دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی شده اند - نظراتشان را درباره این برنامه اعلام کنند و این نظرات به صورت مصوبه هایی نهایی و ابلاغ شود.

نشست اخیر که نوزدهمین جلسه هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور از زمان تاسیس تاکنون خواهد بود، از ساعت 19 تا 21 روز سه شنبه سیزدهم آذرماه و در محل نهاد کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

اعضای هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور شامل محمدحسین صفارهرندی (وزیر ارشاد و رئیس هیئت امنا) منصور واعظی (دبیرکل) علی اکبر اشعری (رئیس کتابخانه ملی) رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی) مهدی چمران (رئیس شورای عالی استانها) محمدحسن صادقی مقدم (معاون فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری) محبوبه مباشری (رئیس دانشگاه الزهرا) آیت الله آشتیانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) و سیمین دخت وحیدی (کتابدار و شاعر) هستند.

