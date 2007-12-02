به گزارش خبرنگار مهر، هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با موضوع اصلاح ساختار تشکیلاتی و ارائه گزارشی از وضعیت مالی نهاد تشکیل جلسه خواهد داد.

قرار است در این جلسه کمیته ویژه ای - که اعضای آن نیز توسط هیئت امنا منصوب و مامور عملیاتی کردن برنامه های دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی شده اند - نظراتشان را درباره این برنامه اعلام کنند و این نظرات به صورت مصوبه هایی نهایی و ابلاغ شود.

نشست اخیر که نوزدهمین جلسه هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور از زمان تاسیس تاکنون خواهد بود، از ساعت 19 تا 21 روز سه شنبه سیزدهم آذرماه و در محل نهاد کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

اعضای هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور شامل محمدحسین صفارهرندی (وزیر ارشاد و رئیس هیئت امنا) منصور واعظی (دبیرکل) علی اکبر اشعری (رئیس کتابخانه ملی) رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی) مهدی چمران (رئیس شورای عالی استانها) محمدحسن صادقی مقدم (معاون فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری) محبوبه مباشری (رئیس دانشگاه الزهرا) آیت الله آشتیانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) و سیمین دخت وحیدی (کتابدار و شاعر) هستند.