مرکز علمی کاربردی آتش نشانی در همدان راه اندازی شد

دکتر سعید نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی آتش نشانی همدان در دو رشته امداد، سوانح و اطفاء حریق در مقطع کاردانی پودمانی دانشجو می پذیرد.
وی گفت: در حال حاضر ثبت نام از داوطلبانی که مجاز شده اند در حال انجام است که بعد از آزمون عملی ثبت نام نهایی انجام خواهد شد.
مسئول راه اندازی واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان ادامه داد: همچنین با همکاری سازمان بهزیستی همدان، مرکز آموزش علمی کاربردی در رشته های مددکاری، توانبخشی در مقطع کاردانی پودمانی راه اندازی می شود.
وی افزود: این واحد دانشگاه علمی کاربردی در حال حاضر دوره مشترکی را برای پرسنل سازمان زندانهای همدان در مقطع کاردانی و کارشناسی برگزار می کند.
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