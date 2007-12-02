بازیکن تیم فوتبال پاس تا نیم فصل کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرابی که در فصل جاری کمتر در ترکیب اصلی تیم فوتبال پاس قرار گرفته است به دلیل بی نظمی و تخلفات انضباطی تا نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر حق حضور در تمرینات تیمش را ندارد تا در فاصله تعطیلات دو نیم فصل کمیته انضباطی باشگاه پاس در خصوص وی تصمیم گیری کند.

* مسئولان باشگاه پاس روز گذشته بازهم در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یافتند تا این کمیته در خصوص پرونده شکایت حمیدرضا هدایتی از این باشگاه تشکیل جلسه دهد اما همچون دفعات گذشته بازهم هدایتی در نشست کمیته انضباطی حضور نیافت تا رسیدگی به شکایت وی به تعویق بیافتد.

هدایتی از جمله بازیکنانی بود که پیش از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر از حضور در باشگاه پاس همدان خودداری کرد و با تسلیم شکایت به کمیته انضباطی در صدد انتقال به تیمی دیگر بود.