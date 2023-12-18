۹۷۰۰ تن محصولات کشاورزی از استان قزوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف درخشان اظهار کرد: ۹۷۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون از استان قزوین به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: این محصولات شامل کشمش، انگور، هلو وشلیل، کاهو، کرفس و کلم است که از استان قزوین به کشورهای روسیه، آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان صادر شده است.

وی پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری این میزان صادرات محصولات کشاورزی به ۱۲ هزار تن افزایش یابد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۸۵ درصد صادرات امسال به کشور روسیه بوده که علاوه بر صدور گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای اکثر محصولات دارای آزمایش باقیمانده آفتکش ها از سازمان غذا و دارو نیز می‌باشند.

وی اضافه کرد: در صورت دارا بودن شرایط و استانداردهای کشورهای مقصد و باقیمانده زیرحد مجاز آفتکش ها مجوز صادرات برای محصول صادر می‌شود.

به گفته وی؛ بیشترین میزان صادرات تاکنون مربوط به محصول کاهو به میزان ۵ هزار و ۵۰۰ تن می‌باشد که پیش بینی می‌شود میزان صادرات کشمش نیز از ۵۰۰ تن به ۱۵۰۰ تن افزایش یابد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با راه اندازی آزمایشگاه و کلینیک درجه یک در استان نیاز به نمونه برداری و ارسال آن به سایر استان‌ها برطرف می‌شود که در حال حاضر تمام آزمایشات مربوط به قرنطینه گیاهی در استان انجام می‌شود.

به گفته وی این اقدام موجب تسریع در فرایند صدور گواهی و کاهش هزینه‌ها برای کشاورزان و صادر کنندگان شده است.