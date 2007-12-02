اسرائیل یک واحد ساخت بمب در سوریه را بمباران کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوزی اون" از اساتید دانشگاه تل آویو در گفتگو با هفته نامه ساندی تایمز مدعی شد : حمله محرمانه نیروی هوایی اسرائیل به سوریه در ماه سپتامبر با هدف منهدم کردن یک واحد تولید بمب که در آن کلاهکهای حاوی پلوتونیوم را ر روی بمبها تعبیه می کردند، انجام شد.

به ادعای یوزی اون، این پلوتونیومها از کره شمالی به سوریه منتقل شده بودند.

اون که یکی از بنیانگذاران راکتور هسته ای دیمونای رژیم صهیونیستی محسوب می شود، در ادامه ادعا کرد : گمان می کنم کره شمالی پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب را در اختیار سوریه قرار داده باشد و دولت دمشق نیز در حال حاضر سعی دارد تا اطلاعات مربوط به این حمله را مخفی نگاه دارد.

به گزارش مهر، پس از حمله هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه ای در سوریه و بمباران این منطقه، ادعاهای زیادی درباره مکان بمباران شده از سوی مقامهای رژیم صهیونیستی مطرح شد که بمباران یک مرکز هسته ای در سوریه از جمله این ادعاها بود.

در همین رابطه، مقامهای آمریکایی نیز روز گذشته اعلام کردند که سانتریفیوژهایی که در دهه 1990 توسط پاکستان به کره شمالی فروخته شده؛ ممکن است به سوریه و یا برخی کشورهای دیگر منتقل شده باشد.