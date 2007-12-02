رمانهای متفاوت سال 85 معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه شاکری - دبیر انجمن - با اعلام این خبر گفت: داوران در مرحله اول داوری خود آثار را صرفا با درنظر گرفتن تفاوت آنها برگزیده اند و در مرحله بعد بهترین آنها را انتخاب خواهند کرد.

وی دلیل تاخیر در معرفی آثار برگزیده مرحله اول داوری این انجمن را در مقایسه با سالهای گذشته، تلاش برای پیدا کردن همه آثار سال 85 عنوان کرد و افزود: یکی دو اثر به تازگی و ظرف دو سه هفته اخیر در بازار عرضه شدند و یا چاپ اول برخی آثار در بازار موجود نبود و ما تا پایان خط قرمز زمانی خود در انتظار پخش چاپ دوم آنها باقی ماندیم.

به گفته شاکری، 13 اثر برگزیده واو به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از: اندوه جنوبی نوشته محمد ایوبی (کتاب پنجره)، دیلماج اثر حمیدرضا شاه آبادی (نشر افق)، زنگول از محمد نصیری (نشر افلاک)، سالمرگی به قلم اصغر الهی (چشمه)، سرخی تو از من نوشته سپیده شاملو (مرکز)، سونات عدن از مصطفی جمشیدی (سوره مهر)، عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک به قلم حسین مرتضائیان آبکنار (نشر نی)، فرشته ها بوی پرتغال می دهند از حسن بنی عامری (نیلوفر)، کتاب بنفش به قلم مرتضی ارژنگ (کتاب پنجره)، ما درعکس زیر باران گم شده بودیم اثر فریاد شیری (نگیما)، مرده ها حرف نمی زنند نوشته روح الله نوروزی (مهر امیرالمومنین)، میم نوشته علیمراد فدایی نیا (ثالث) و یکشنبه ساعت 5 منتظرتم از حبیب الله حداد (آویژه)

این انجمن بهترین رمان و ناشر متفاوت را در بهمن ماه سال جاری معرفی خواهد کرد. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت این انجمن به نشانی www.vavgroup.ir مراجعه کنند.