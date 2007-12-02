اعلام نحوه استفاده از تلفن همراه زائران ایرانی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از زائران کشورمان که اکنون در شهر مدینه به سر می برند ، همچنان با مشکلاتی مانند برقراری تماس با ایران یا ارسال پیام کوتاه برای دوستان و اقوام خود روبرو هستند و مرجع مشخصی هم برای رسیدن به پاسخ سئوال هایشان نمی یابند. دراین مطلب ذیل تلاش می کنیم علاوه بر اینکه شما را با نحوه کارکرد سیم کارت های ایرانی آشنا کنیم وهزینه های مربوط به مکالمه یا ارسال پیامک به ایران یا بالعکس را برایتان توضیح دهیم.

خدمات رومینگ: سالهاست که شرکت ارتباطات سیار جمهوری اسلامی ایران برای خدمات رسانی به مسافران خارج از کشور ،طی قرار دادهایی با کشورهای مقصد ، خدمات رومینگ بین الملل را در این کشورها برقرار کرده است . عربستان سعودی به دلیل زائر پذیری در موسم حج تمتع و سایر ماه های سال ، در شمار اولین کشورهایی است که تلفن همراه ایرانیان در آن مورد استفاده قرار گرفته است با این تفاوت که زائران ایرانی باید با بهره گیری از سرویس های مخابراتی سعودی از تلفن همراه خود استفاده کنند.

در حال حاضر فقط سیم کارت دائمی همراه اول با کد 091 در عربستان زنگ می خورد و دارندگان سیمکارت های اعتباری همراه اول ، ایرانسل و تالیا نمی توانند ازخدمات رومینگ استفاده کنند. زائران ایرانی با اتصال به دو شبکه اپراتوری Aljawal و Etihad با شماره های ایران تماس می گیرند که نام این دو شبکه روی صفحه اصلی گوشی تلفن همراه نمایش داده می شود.

تنظیمات شبکه: به محض ورود هواپیما به شهر مدینه و روشن کردن گوشی ، شبکه تلفن همراه شما معرفی می شود Aljawal و Etihad خواهد بود. این کار به صورت خودکار انجام می شود، اما تفاوتهایی که در تعرفه این دو شرکت وجود دارد، می تواند شما را دراستفاده از سرویس های Etihad ترغیب کند. این شرکت در واقع ، اپراتور دوم سعودی محسوب می شود که با هزینه های کم تر خدمات محدودتری ارائه می کند، اما تماس از ایران با تلفن همراه زائران را بدون هیچ محدودیتی سرویس می دهد. الجوال ، شبکه گران تری است که ارسال یا دریافت پیامک در آن سریعتر است با این حال به دلیل گرانی خدمات آن ممکن است مورد توجه زائران قرار نگیرد.

انتخاب شبکه : اما بد نیست درباره چگونگی انتخاب شبکه هم بدانید، شما می توانید با ورود به تنظیمات گوشی ، شبکه مورد نظر خود را به صورت دستی و غیر خودکار انجام دهید. در این صورت، هر دو گزینه الجوال و اتحاد نمایش داده می شود و شما می توانید یکی از این دو را انتخاب کنید در صورتی که مایل باشید انتخاب شبکه به صورت خودکار انجام شود، گوشی شما دردسترس ترین شبکه را بر می گزیند که در شهر مدینه ، معمولا الجوال انتخاب خواهد شد.

هزینه ها: شرکت ارتباطات سیار که مدتی است با عنوان " همراه اول " شناخته می شود با انتشار بروشورها و توزیع سی دی هایی در نمایشگاه حج ، هزینه های مکالمه ازعربستان با تلفن ثابت و همراه ایران را به اطلاع حجاج رسانده است بر اساس اعلام این شرکت ، هزینه استفاده از شبکه Etihad به شرح زیر است:

الف) تماس با تلفن ثابت ایران دقیقه ای 14000 ریال ، ارسال هر پیامک ، 1500 ریال و 1670 ریال برای هر دقیقه دریافت تماس ورودی در حساب دارنده تلفن همراه.

ب) هنگام استفاده از شبکه STC نوشته Aljawal روی صفحه گوشی تلفن همراه نمایش داده می شود. هزینه استفاده از این شبکه برای هر دقیقه تماس با تلفن ثابت در ایران 15000 ریال ، ارسال هر پیامک ، 2000 ریال و هر دقیقه دریافت تماس تلفنی 3620 ریال است . هر دقیقه تماس با تلفن همراه ایران نیز 16000 ریال هزینه واهد داشت.

بد نیست بدانید که شرکتهای سعودی ، بر خلاف شرکت های ایرانی که مکالمات را به صورت ثانیه ای محاسبه می کنند، تماس های تلفنی را دقیقه ای حساب می کنند . یعنی برای این شرکت ها از یک تا 59 ثانیه حکم 60 ثانیه کامل ( یک دقیقه ) را دارد.

بنابراین اگر قرار باشد یک زائر ، حتی برای ثانیه هایی با یکی از همراهان خود تماس بگیرد واز موقعیت او باخبر شود، باید دست کم 16000 ریال هزینه مکالمه بپردازد. فراموش نکنید که تماس با تلفن همراه ایرانی برای تماس گیرنده از داخل کشور هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت و او فقط هزینه تماسل با تلفن همراه را خواهد پرداخت. به همین دلیل ، قطع ارتباط از آن طرف و تماس از عربستان به ایران ، اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود.

سیم کارت های عربستان : با ورود زائران به مدینه بازاریابان دور آنها حلقه زده و سیم کارت های اعتباری عربستان را به زائران عرضه می کنند. این سیم کارت ها بین 20 تا 25 هزار تومان به آنان فروخته می شود که دارای مدت زمان مشخصی است.

به گفته یکی از کارشناسان مخابرات سازمان حج و زیارت ، مستقر در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری ، خرید این سیم کارت ها زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که زائران بخواهند از آن برای تماس های درون کاروانی استفاده کنند به این معنی که اگر بیشتر افراد یک کاروان از این سیم کارت ها تهیه کنند در تماس های خود با یکدیگر در مکه و مدینه هزینه کمتری پرداخت می کنند و این هزینه به صورت خودکار از سیم کارت اعتباری کسر می شود.