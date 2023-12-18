سارق حرفه ای خودرو دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی اظهار داشت: در راستای مقابله با سرقت خودرو و محتویات خودرو در بیست و ششم آذر ماه سال جاری، مأموران کلانتری شهرری طی گشت زنیهای هدفمند و پوشش دهی سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه خودرو پراید را در حال تردد در یکی از خیابانها مشاهده و به آن مشکوک میشوند که پس از استعلام اعلام میشود خودرو سرقتی است که عملیات تعقیب و گریز آغاز میشود.
وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو متوقف و سارق نیز دستگیر و به کلانتری منتقل میشود که مشخص شد؛ فرد سارق با یک دستگاه خودرو سرقتی به صحنههای وقوع جرم آمده و پس از باز کردن و تخریب قفل درب خودروها اقدام به سرقت محتویات داخل وسیله نقلیه کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار داشت: در بازرسی از خودرو متهم تعداد ۲ جفت باند و ۲ عدد ضبط خودرو سرقتی کشف و به همراه متهم به کلانتری منتقل شدند.
وی تصریح کرد: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و سارق جز سارقان حرفهای و دارای سابقه سرقت متعدد است که ضمن اعتراف به بزه ارتکابی به ۶ فقره سرقت خودرو و محتویات خودرو اعتراف کرده است.
نظر شما