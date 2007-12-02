اجرای طرح مدیریت بزرگراهی در تهران/ هوشمند سازی مدیریت بزرگراه های تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حجت الله بهروز ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: طرح مدیریت بزرگراه ها در واقع هوشمند سازی مدیریت و کنترل است که بر این اساس با ساختاری متمرکز و هوشمند بر برزگراه ها اعمال مدیریت خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این طرح چنانچه در بزرگراه ها تصادفی رخ دهد در کوتاه ترین زمان سیستم ها هوشمند از طریق تابلوهای متغیر خبری موضوع را به اطلاع رانندگانی که در آن مسیر هستند می رسانند تا سایر خودروها سرعت خود را کم کنند و احتمال تصادفات بعدی کاهش یابد.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی سریع به واحدهای مختلف و سازمان های ذی ربط در صورت بروز هر گونه حادثه و فوکوس سریع دوربین ها از دیگر دستاوردهای مهم اجرای طرح مدیریت بزرگراهی محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: با اجرای طرح مدیریت بزرگراهی میزان وابستگی به اپراتور به شدت کاهش می یابد که این امر افزایش سرعت عمل و کاهش ضریب خطا را به دنبال دارد.

مهندس بهروز با اشاره به اینکه طرح مدیریت بزرگراهی ابتدا در بزرگراه های رسالت و مدرس اجرا می شود در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مطالعات اجرای طرح مدیریت بزرگراهی در بزرگراه رسالت به پایان رسیده است و در بزرگراه مدرس نیز مطالعات اولیه در دست اجرا است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح سال آینده دربزرگراه های تهران اجرا خواهد شد.