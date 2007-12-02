به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی همایش، این همایش با هدف ارتقاء دانش و آگاهی درباره اسلام و روحیه معنوی اقلیت مسلمان آمریکا برگزار می شود.

تعامل با برادران و خواهران مسلمان، فرآیند اجتماعی شدن مسلمانان را فراهم کرده و افراد خانواده با حضور در چنین گردهمایی می توانند فضایی کاملا اسلامی را تجربه کنند.

اما در بخش علمی همایش شرکت کنندگان و سخنرانهای برجسته ای تاکنون به این همایش دعوت شده اند اما فهرست شرکت کنندگان آن هنوز نهایی نشده است.

استاد حقوق اسلامی در دانشگاه اسلامی آمریکایی، مدیر اجرایی بنیاد قرطبه مستقر در لندن، رئیس انجمن مسلمانان آمریکا، مدیر بخش جوانان انجمن مسلمانان آمریکا، استاد تاریخ دانشگاه آمریکایی کویت، جمال بدوی استاد بازنشسته دانشگاه سنت مری، شیخ و نعیم بیگ دبیر کل محفل اسلامی شمال آمریکا از جمله سخنرانهای این همایش هستند که حضور آنها در همایش قطعی شده است.