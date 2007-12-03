مطالبات معوق میگوکاران 608 میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی ده سال گذشته میزان تولید آبزیان دردنیا از2/27 میلیون تن به 7/54 میلیون تن رسیده و دربرنامه چهارم توسعه کشور، میزان تولید آبزیان درایران 520 هزارتن در سال پیش بینی شده که درحدود 27 درصد ازاین میزان سهم آبزیان پرورشی و مابقی آن ازمحل صید ماهیان دریایی تامین می شود.

این درحالی است که ازمجموع میزان تولید آبزیان درجهان، 37 درصد را تولید آبزیان دریایی تشکیل می دهد و ایران باید به سمت افزایش تولید آبزیان پرورشی پیش رود وازفشاربرذخایر آبزی موجود در سواحل کشوربکاهد.

درحال حاضر سرانه مصرف جهانی آبزیان 16 کیلوگرم و درایران بالغ بر7/6 کیلوگرم است که این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه به 10 کیلوگرم افزایش می یابد.

با توجه به چشم انداز برنامه چهارم توسعه و ضرورت افزایش مصرف سرانه مصرف و در نتیجه میزان تولید آبزیان پرورشی، سرمایه گذاری درجهت احداث و راه اندازی و تکمیل واحدهای پرورش آبزیان بسیارضروری است.

ایران با 1800 کیلومترمرز آبی درجنوب و 900 کیلومترمرزآبی درشمال وافزون برهزاران منابع آبی خرد و کلان داخلی با این حال درزمینه آبزی پروری و مصرف آبزیان نسبت به قابلیت های فوق ازرشد مناسبی برخوردارنیست.

دراین راستا سید ناصر صادقی کارشناس ارشد اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: در7 سال اخیراز محل وجوه اداره شده و تکلیفی بالغ بر425 هزار و 345 میلیون ریال تسهیلات ریالی به پرورش دهندگان میگو پرداخت شده ضمن اینکه مبلغ 2 هزارو 513 میلیارد ریال تسهیلات نیز به منظور تولید سایرآبزیان اختصاص یافته است.

وی افزود: دراین مدت بالغ بر2 هزارو 939 میلیارد ریال تسهیلات به امرپرورش و تولید آبزیان کشورپرداخت شده است.

صادقی با اشاره به پرداخت 9 فقره تسهیلات ارزی به مبلغ 5/56 میلیون دلاردر6 سال گذشته به بخش آبزی پروری کشوراز سوی بانک کشاورزی عنوان کرد: دربخش خوراک دام و طیور بالغ بر 2 میلیون و 420 هزارو 964 دلار پرداخت شده ضمن اینکه در این مدت مبلغ 2 میلیون و427 هزار و 442 دلار به شرکتهای فرآوری آبزیان پرداخت شده ضمن اینکه تاکنون بالغ بر45/50 میلیون دلار به بزرگترین واحد تولید پودر ماهی درقشم پرداخت شده است.

به گفته کارشناس ارشد اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی میزان مطالبات معوق در بخش میگو تا پایان سال گذشته 608 هزارو 850 میلیون ریال است و امسال بالغ بر 14 هزارو 811 میلیون ریال دررابطه با سرمایه در گردش میگو کاران تسهیلات پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: در سال جاری 303 هزارو 277 میلیون ریال تسهیلات به بخش میگو پرداخت شده ضمن اینکه اعتبارات از محل وجوه اداره شده(تسهیلات تکلیفی) و تسهیلات یارانه دارتوسط بانک کشاورزی پرداخت می شود.

صادقی با اشاره به تکلیف قانونی بانک کشاورزی درخصوص پرداخت تسهیلات تلفیقی بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه در سال جاری اظهارداشت: بانک کشاورزی با کمک منابع قابل تامین از سوی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پرداخت 8 هزارو 910 میلیون ریال به بخش آبزیان در سال جاری متعهد است ضمن اینکه سازمان شیلات ایران نسبت به پرداخت یارانه سود به میزان 5/5 درصد جهت تسهیلات سرمایه ای و 5 درصد جهت تسهیلات سرمایه در گردش اقدام خواهد کرد.

وی افزود: تسهیلات درنظرگرفته شده دررابطه با تسهیلات سرمایه ای بخش آبزیان کشوربالغ بر 107 هزارو 215 میلیون ریال و معادل 70 هزارو 762 میلیون ریال به منظور تامین سرمایه در گردش این بخش از سوی بانک کشاورزی با نرخ سود زیر بخش کشاورزی به میزان 12 درصد تامین خواهد شد.

به گزارش مهر، قانون تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی، سیستم بانکی کشور را موظف می کند که ازدرخواست وسایق خارج ازمحل اجرای طرح اجتناب کنند و صرفا محل اجرای طرح به رهن گرفته شود.

هم اکنون 5 درصد از فعالیت های بخش کشاورزی و یک درصد از کل اشتغال کشور به بخش شیلات اختصاص دارد.