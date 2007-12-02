ساخت و ساز در حریم کنار گذر شمالی مشهد ممنوع است

علی اکبر علی پور ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد به طول 72 کیلومتر برای تکمیل طرح جامع مشهد ایجاد می شود.

مجری پروژه کنار گذر شمالی مشهد گفت: طبق قانون ساخت و ساز در حریم این آزاد راه تا شعاد 100 متری غیر مجازاست و با هر گونه ساخت و سازی در مسیر به شدت برخورد می شود.

وی حریم راهها را دالان ایمنی و توسعه خواند و اظهار داشت: متاسفانه در مدتی که پروژه در حال اجراست ساخت و سازها در برخی نقاط اطراف جاده مشاهده می شود که در صورت بی توجهی این آزاد راه نیز مشابه بزرگراه صد متری به یک خیابان بزرگ تبدیل می شود.

رئیس حوزه آزاد راه های استان خراسان رضوی از تخریب چهار مورد از بناهایی که به صورت غیر قانونی در حریم این آزاد راه ساخته شده است خبر داد و بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم کنار گذر تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای ایمنی مسیر آزاد راه طرح فنس کشی در اطراف آن اجرا خواهد شد تا تردد خودروها در آن با ایمنی کامل اجرا شود.

آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد به طول 72 کیلومتر با مشارکت وزارت راه و ترابری، بانک ملی و آستان قدس رضوی ساخته می شود.