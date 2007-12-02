فراخوان مقاله درخصوص چاپ و نشر در کشورهای خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهانی چاپ و نشر، دوره نخست این نشست در سال 2002 در موزه گوتنبرگ واقع در شهر ماینز و دوره دوم آن در سال 2005 در پاریس برگزار شد.

سومین نشست چاپ و نشر که بخشی از بیست و چهارمین کنفرانس اتحادیه اروپائیان و کشورهای مسلمانان خواهد بود، به مدت سه روز در لایپزیک برگزار خواهد شد. این نشست محدود به زبان عربی نیست و تاریخ چاپ و نشر در حوزه زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عبری، ارمنی و غیره را نیز دربر می گیرد.

سازمان جهانی چاپ و نشر در این خصوص از تمام کارشناسان و اندیشمندان درخواست کرده است تا در صورت تمایل مقالات خود را در مورد موضوعاتی از قبیل "صنعت چاپ قبل از گوتنبرگ"، "پیدایش و توسعه فنون چاپ اروپایی در خاورمیانه"، "ورود چاپ به خاورمیانه"، "لیتوگرافی در خاورمیانه"، "تاریخ نشر در خاورمیانه" و... تا تاریخ 31 دسامبر (10 دی) از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه این سازمان ارسال کنند.