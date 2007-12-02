  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

نیک نفس:

برخی افراد سعی در منشنج کردن جو باشگاه دارند

برخی افراد سعی در منشنج کردن جو باشگاه دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل باشگاه صنعت مس کرمان گفت: بعضی افراد در یک اقدام برنامه ریزی شده سعی در متشنج کردن جو باشگاه دارند.

حمید نیک نفس  در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد از ابتدای فصل و با شروع بازیها در مقاطع مختلف سعی می کردند از جو ورزشگاه و احساسات تماشاگران برای ضربه زدن به تیم استفاده کنند.

نیک نفس تصریح کرد: از دقیق چهار بازی با پیکان اعتراضات نسبت به کادر فنی تیم شروع شد و برتمرکز بازیکنان تیم اثر منفی گذاشت.

وی تاکید کرد: جای تاسف دارد که برخی افراد برای رسیدن به افکار پلید خود از احساسات تماشاگران استفاده می کنند.

نیک نفس گفت: تیم مس هم اکنون زیر نظر فرهاد کاظمی به تمرینات خود ادامه می دهد و تصمیم نهایی در زمینه ادامه کار وی به زودی اعلام می شود.

کد مطلب 597026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه