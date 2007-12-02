برخی افراد سعی در منشنج کردن جو باشگاه دارند

حمید نیک نفس در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد از ابتدای فصل و با شروع بازیها در مقاطع مختلف سعی می کردند از جو ورزشگاه و احساسات تماشاگران برای ضربه زدن به تیم استفاده کنند.

نیک نفس تصریح کرد: از دقیق چهار بازی با پیکان اعتراضات نسبت به کادر فنی تیم شروع شد و برتمرکز بازیکنان تیم اثر منفی گذاشت.

وی تاکید کرد: جای تاسف دارد که برخی افراد برای رسیدن به افکار پلید خود از احساسات تماشاگران استفاده می کنند.

نیک نفس گفت: تیم مس هم اکنون زیر نظر فرهاد کاظمی به تمرینات خود ادامه می دهد و تصمیم نهایی در زمینه ادامه کار وی به زودی اعلام می شود.

