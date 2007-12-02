به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم را مک جی کارگردانی میکند که سازنده فیلم "فرشتگان چارلی" با بازی کامرون دیاز، درو باریمور و لوسی لیو است.
کریستین بیل در صحنهای از فیلم "من اینجا نیستم"
فیلمنامه چهارمین "نابودگر" را دیوید کمبل ویلسن، جان برانکاتو و مایکل فریس نوشتهاند و کمپانی برادران وارنر آن را توزیع میکند. نخستین "نابودگر" را جیمز کامرون سال 1984 با بازی آرنولد شوارتزنگر ساخت. فیلم با بودجهای 5/6 میلیون دلاری ساخته شد و همان سال در آمریکای شمالی 38 میلیون دلار و در سطح بینالملل 78 میلیون دلار فروخت و مورد استقبال تماشاگران نیز قرار گرفت.
داستان "نابودگر" در زمان آینده روی میدهد، زمانی که ماشینها برای نابودی انسانها بپا خواستهاند. در این بین یک روبات با بازی شوارتزنگر برای کشتن سارا کانر (لیندا همیلتن) مادر رهبر نیروهای مقاومت انسانها در آینده وارد عمل میشود. همزمان با ادامه مجموعه، این پسر با بازی ادوارد فرلانگ در "نابودگر 2: روز داوری" (1991) و نیک استال در "نابودگر 3: خیزش ماشینها" (2003) نقشی مهمتر در داستان پیدا کرد.
فیلم جدید جان کانر را در مرکز توجه قرار میدهد که در سی و چند سالگی رهبری بازماندگان نژاد بشری را برابر ماشینها به عهده دارد. بیل 33 ساله مشغول بازی در "شوالیه تاریکی" قسمت جدید "بتمن" است. او امسال "قطار سه و 10 دقیقه به یوما" و "من اینجا نیستم" را روی پرده داشت. بیل در 1987 با بازی در "امپراتوری خورشید" استیون اسپیلبرگ به شهرت رسید.
نظر شما