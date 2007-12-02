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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

وقوع انفجارهای مشکوک در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر : از حدود ساعت 10 صبح امروز چند انفجار مشکوک در تبریز به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در پی وقوع چند انفجار نسبتا مهیب و مشکوک در شمال شرق تبریز ساکنان مناطق ولیعصر، باغمیشه و رشدیه هراسان به خیابان ها ریخته اند . این در حالی است که فضای روانی حاکم بر مردم تبریز به دلیل وقوع سه زمین لرزه در کمتر از 12 ساعت آشفته و ملتهب است .

تماس خبرنگار مهر با سازمان آتش نشانی تبریز حاکی از آن است که هیچگونه حادثه انفجار گاز یا موردی مشابه آن در این منطقه از شهر به وقوع نپیوسته است .

در همین حال فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در گفتگو با مهر وقوع انفجارهای یاد شده را تائید کرد.

سرتیپ محمد علی نصرتی افزود : هنوز دلایل این انفجارها معلوم نیست و ما در حال بررسی موضوع هستیم .

کد مطلب 597029

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