تقدیر محققان بیوتکنولوژی کشاورزی از نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات ایران طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی از صدور نامه 160 تن از نمایندگان مجلس خطاب به رییس جمهوری در مورد محصولات تراریخته به ویژه برنج تراریخته و موانع به وجود آمده در این مورد توسط وزارت جهاد کشاورزی قدردانی کرد.

در متن این نامه آمده است: صدور نامه 160 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در مورد حمایت از به کارگیری فناوریهای نوین نظیر استفاده از محصولات تراریخته در کشاورزی موجب سربلندی و افتخار استادان و پژوهشگران انجمن زراعت و اصلاح نباتات کشور شد.

هیئت مدیره انجمن در نامه مذکور بر مفاد نامه نمایندگان مجلس و ضرورت توسعه زیرساختهای علمی مورد نیاز توسعه کشاورزی دانایی محور در کشور اسلامی تأکید کرد.

انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات ایران در بخش دیگری از این نامه آورده است: بیش از 3 هزار عضو این انجمن که در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور فعالیت می کنند آمادگی خود را برای ارائه مشاوره و مساعدت در مسایل مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات اعلام می کنند.