جشنواره فیلمنامه و نمایشنامه نویسی دفاع مقدس در یاسوج برگزار می شود

شریف اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: این جشنواره به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و ستاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و استفاده از پتانسیل های نویسندگان و هنرمندان این استان در به تصویر کشیدن حماسه های جاودانه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، برگزار می شود .

وی افزود : در کنار این جشنواره فیلمهای مطرح دفاع مقدس به نمایش درخواهند آمد و از یکی از فیلمنامه نویسان بنام سینمای دفاع مقدس جهت تحلیل و نقد آثارش دعوت به عمل خواهد آمد .

اسلامی عنوان کرد: حوزه هنری استان از فیلمنامه ها و نمایشنامه های منتخب در این جشنواره، جهت تولید و اجرا حمایت می کند .