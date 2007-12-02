  استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۱

جشنواره فیلمنامه و نمایشنامه نویسی دفاع مقدس در یاسوج برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی حوزه هنری کهگیلویه بویراحمد گفت: نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی با موضوع دفاع مقدس، دیماه سالجاری در یاسوج برگزار می شود.

شریف اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: این جشنواره به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و ستاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و استفاده از پتانسیل های نویسندگان و هنرمندان این استان در به تصویر کشیدن حماسه های جاودانه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، برگزار می شود.

وی افزود: در کنار این جشنواره فیلمهای مطرح دفاع مقدس به نمایش درخواهند آمد و از یکی از فیلمنامه نویسان بنام سینمای دفاع مقدس جهت تحلیل و نقد آثارش دعوت به عمل خواهد آمد.

اسلامی عنوان کرد: حوزه هنری استان از فیلمنامه ها و نمایشنامه های منتخب در این جشنواره، جهت تولید و اجرا حمایت می کند.

وی تصریح کرد: انتقال فرهنگ و ارزش های یک جامعه توسط ابزار هنر به نسل های آینده، باعث ماندگاری آن فرهنگ و ارزش ها خواهد شد و لذا حوزه هنری با مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی استان در این خصوص اهتمام می ورزد.

