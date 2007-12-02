کتاب بازیهای پرورشی جایگزین کتاب سابق می شود

سید باقر پیشنمازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با جایگزین شدن کتاب بازیهای پرورشی ، دانش آموزان به جای کلاس در حیاط مدرسه نسبت به انجام این بازیها اقدام می کنند در این صورت علاوه بر تامین شادابی و نشاط آنان ، با روشهای غیر مستقیم اهداف تربیتی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به کمبود فضای ورزش در مدارس اشاره و خاطر نشان کرد: متاسفانه مدارس کشور با کمبود فضا مواجه هستند به همین دلیل دانش آموزان مجبور می شوند نوبتی در حیات مدرسه بازی کنند.

وی گفت: از سالهای گذشته برای ساختمان مدارس و برای خرید مکان مناسب به سختی اعتباراختصاص داده می شد به همین دلیل در شهرستانها مسئولین ناگزیر می شدند به سراغ زمین های رایگان و یا اهدایی بروند که برخی از آنها کاربری مناسبی برای مدرسه نداشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد: در حال حاضر تعدادی مدارس اینگونه هستند و این امر خواه ناخواه برای استفاده دانش آموزان محدودیت ایجاد می کند.

پیشنماری اظهار داشت: البته در مدارس غیر انتفاعی این مشکل بیشتر است و این انتظار وجود دارد که در انتخاب فضای مدارس غیر انتفاعی دقت بیشتری صورت گیرد.