جرائم انفورماتیکی؛ سلاحهای جاسوسی عصر حاضر

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آمریکایی امنیت انفورماتیکی "مک آفی" در اولین بخش گزارش جدید خود با عنوان "گزارش جرم شناسی مجازی" (Virtual Criminology Report) که درخصوص امنیت فضاهای جرم در انفورماتیک منتشر شده است، نوشته است: "جرائم انفورماتیکی دیگر تنها یک تهدید برای صنایع و افراد نیستند، بلکه در سال 2008 تهدیدات آنلاین برای امنیت ملی به عنوان یکی از تهدیدات اصلی برای امنیت جهانی شناخته می شوند."

محتوای این گزارش 40 صفحه ای که توسط تحلیلگران مک آفی و با همکاری مراکز امنیتی مهمی از جمله "ناتو"، "اف بی آی"، "سوکا"، "سزاریاز" (مرکز آموزش و تحقیقات در اطمینان و امنیت اطلاعات) و مرکز اقتصاد لندن گردآوری شده است، چشم انداز جهانی مرتبط با جرائم انفورماتیکی سازماندهی شده و تجسم سناریوهای ممکن آینده را به تصویر می کشد.

تصویری که این گزارش ارائه می کند، نشان می دهد که هیچ اطمینانی در این خصوص وجود ندارد. درحقیقت مجرمان انفورماتیکی نه تنها دستگیر نمی شوند، بلکه موجب افزایش نگرانی ها و هزینه های قربانیان می شوند. در حقیقت این مجرمان همه ساله میلیاردها دلار به قربانیان خود خسارت وارد می کنند.

اهداف این مجرمان بسیار پیچیده است و این افراد نه تنها کاربران خانگی و شرکتی را مورد هجوم قرار می دهند، بلکه دولت ها نیز از آسیب حملات آنها ایمن نیستند.

همچنین حملات رایانه ای هر روز پیچیده تر از گذشته می شوند و در اینحال بازار نوظهور نرم افزارهای نفوذی می تواند در فعالیت های جاسوسی و حمله به شبکه های زیرساختی دولت ها موثر باشد و به این ترتیب امنیت ملی کشورها را در معرض خطر حمله قرار دهد.

براساس گزارش مک آفی، امروزه اینترنت تبدیل به یک سلاح موثر برای فعالیت های جاسوسی سیاسی، نظامی و اقتصادی شده است. درحقیقت این حملات در مدت 12 ماه گذشته به سازمان های مختلفی در اقصی نقاط دنیا آسیب رسانده است.

برای مثال، ژوئن گذشته جنایتکاران انفورماتیکی موفق شدند به سیستم های انفورماتیکی و رایانه ای وزارت دفاع آمریکا نفوذ کنند و برخی از هکرهای چینی در تابستان امسال تواستند وارد شبکه های دولتی استرالیا و نیوزلند شوند. هرچند این هکرها موفق نشدند به بانک های اطلاعات محرمانه این شبکه ها دسترسی یابند.

همچنین هکرها از طریق نرم افزارهای جاسوسی (اسپای ورها) تلاش هایی را برای تجاوز به سیستم انفورماتیکی دفتر صدراعظم آلمان و سه وزارتخانه این کشور انجام دادند که در این حمله نیز هکرهای چینی مورد ظن قرار گرفتند.

مک آفی نشان می دهد که در حال حاضر 120 کشور دنیا از اینترنت برای انجام عملیات های جاسوسی استفاده می کنند.

برپایه اطلاعات جمع آوری شده، در سال 2008 حمله به سرویس های وب به یکی از 10 تهدید بزرگ جهانی برای امنیت تبدیل خواهد شد و به این ترتیب سرویس های آنلاینی چون "تلفن از راه اینترنت" (VoIP)، اشتراک گذاری فایل (peer-to-peer)، شبکه های اجتماعی (social network) و حساب های جاری آنلاین بطور جدی در معرض این گونه خطرات قرار می گیرند.