احداث پارک آبی در 3 نقطه تهران با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر تنها پارک آبی تهران در بوستان آزادگان واقع در جنوب تهران چند سالی است که مورد استفاده شهروندان تهرانی و به خصوص کودکان و نوجوانان قرار می گیرد و با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان تهرانی مواجه شده بطوریکه در فصول بهار و تابستان علاقمندان با طی مسافت های طولانی از نقاط مختلف شهر تهران برای استفاده از امکانات تفریحی پارک آبی آزادگان خود را به این مکان می رسانند که این امر خود موجب افزایش سفرهای درون شهری می شود .

وی با اشاره به اینکه به دلیل استقبال شهروندان تهرانی از مجموعه تفریحی پارک آبی آزادگان در جنوب شهر تهران ، مطالعات کارشناسی برای شناسایی و مکان یابی نقاطی از شهر در محدوده های شمال ، شرق و غرب تهران که امکان احداث پارک آبی در آنجا وجود دارد در حال انجام است ، اظهار داشت: در صورتیکه بتوانیم مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی را جلب کنیم به عنوان یکی از برنامه های سال آینده شهرداری تهران در حوزه سازمان پارک ها و فضای سبز آمادگی احداث پارک های آبی در نقاط مختلف شهر تهران را خواهیم داشت.