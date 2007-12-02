موشک رهگیر جدید هند آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام دولتی هند که خواست نامش فاش نشود، با اعلام این خبر گفت : آزمایش در جزیره ویلر در سواحل ایالت شرقی اوریسا و 180 کیلومتری مرکز این ایالت انجام شد.

در این آزمایش از هیچ موشک هدفی استفاده نشد که بدین معناست که در روزهای آینده آزمایش نهایی موشک رهگیر با استفاده از موشک زمین به زمین پریتوی 2 که قادر به حمل کلاهک هسته ای است، انجام خواهد شد. موشک میانبرد پریتوی نخستین موشک بالستیک ساخت داخل هند است.

هند و پاکستان هراز چندگاه یک بار اقدام به آزمایش موشکهای خود می کنند.