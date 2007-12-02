سرقت و رشوه خواری آینده عراق را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در ادامه مطلب خود با نادیده گرفتن نقش اصلی اشغالگران در به وجود آمدن چنین معضلاتی درعراق نوشت : اوضاع عراق به گونه ای است که افراد بیکار می توانند با پرداخت 500 دلار رشوه به پلیس ملحق شوند ؛ افراد بدون مجوز و به طور غیر قانونی اقدام به ساخت واحدهای مسکونی در زمینهای دولتی می کنند ؛ کارواشها ( محل شستشوی اتومبیلها ) آب مورد نیاز خود را از لوله کشیهای دولتی می دزدند و هم اکنون تمام تجهیزات دولتی را می توان در بازار سیاه مشاهده کرد.

به نوشته نیویورک تایمز، قرصهای مخصوص بیماری سرطان به قیمت 80 دلار در بازار سیاه عراق خرید و فروش می شود و علاوه بر اینها حتی کتابهای درسی دانش آموزان عراقی نیز را می توان در بازار آزاد به راحتی به دست آورد.

در همین رابطه "عادل الصبیحاوی" از رهبران قبیله های حاضر در جنوب عراق گفت : در حال حاضر هر کسی که بتواند اقدام به دزدی از دولت می کند؛ این یک سفره گسترده بوده و هر کسی می خواهد سهمی از آن بردارد.

به گزارش مهر، روزنامه نیویورک تایمز در حالی به وجود پدیده های رشوه خواری و دزدی در عراق اشاره می کند که چندی پیش نیز گزارشی همانند گزارش این روزنامه درباره وجود رشوه خواری در افغانستان در یکی از روزنامه های غربی منتشر شد و اکنون به نظر می رسد که پدیده رشوه خواری به عنوان جدیدترین اثرات جانبی طرح برقراری دموکراسی آمریکا، در افغانستان و عراق سر باز کرده است.