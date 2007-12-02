  1. هنر
  2. سایر
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

"جهان هنر" با سردبیری بهروز افخمی ماه آینده می‌آید

"جهان هنر" با سردبیری بهروز افخمی ماه آینده می‌آید

ماهنامه "جهان هنر" به سردبیری بهروز افخمی تا یک ماه دیگر منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاغچی - دبیر شورای تحریریه ماهنامه - با اعلام این خبر گفت: از نیمه آذر تا اول دی ماه منتظر نخستین شماره "جهان هنر" ‌باشید.

حسین یاغچی با اشاره به پایان اقدامات اولیه نظیر تهیه دفتر و همچنین کارهای مربوط به شکل و گرافیک نشریه، از همکاری شادمهر راستین، علیرضا محمودی و پژمان راهبر در شورای تحریریه "جهان هنر" خبر داد.

وی همچنین با رد شایعه توقیف قبل از انتشار این ماهنامه گفت: جهان هنر نشریه ای صرفا فرهنگی هنری است و حتی در بحبوحه اتفاقات سیاسی نیز از خط مشی خود تخطی نخواهد کرد. بنابراین انتشار آن در زمان نزدیک به انتخابات، مسئله مهمی نیست و ما کاری با انتخابات نخواهیم داشت.

این مجله صرفا سینمایی نخواهد بود و قرار است در آن به گونه های مختلف آثار هنری، از فیلم و سینما تا موسیقی و ادبیات پرداخته شود.

کد مطلب 597040

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها