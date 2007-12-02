به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاغچی - دبیر شورای تحریریه ماهنامه - با اعلام این خبر گفت: از نیمه آذر تا اول دی ماه منتظر نخستین شماره "جهان هنر" ‌باشید.

حسین یاغچی با اشاره به پایان اقدامات اولیه نظیر تهیه دفتر و همچنین کارهای مربوط به شکل و گرافیک نشریه، از همکاری شادمهر راستین، علیرضا محمودی و پژمان راهبر در شورای تحریریه "جهان هنر" خبر داد.

وی همچنین با رد شایعه توقیف قبل از انتشار این ماهنامه گفت: جهان هنر نشریه ای صرفا فرهنگی هنری است و حتی در بحبوحه اتفاقات سیاسی نیز از خط مشی خود تخطی نخواهد کرد. بنابراین انتشار آن در زمان نزدیک به انتخابات، مسئله مهمی نیست و ما کاری با انتخابات نخواهیم داشت.

این مجله صرفا سینمایی نخواهد بود و قرار است در آن به گونه های مختلف آثار هنری، از فیلم و سینما تا موسیقی و ادبیات پرداخته شود.