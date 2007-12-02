افشارزاده درگذشت وزنه بردار خوزستانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده صبح امروز پس از اطلاع از درگذشت احمد محمدی وزنه بردار جوان مسجد سلیمان به دلیل ایست قلبی، این ضایعه دردناک را به خانواده وی و جامعه وزنه برداری کشور بخصوص اهالی این رشته ورزشی در استان خوزستان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر و بردباری کرد.

محمدی به دلیل مصدومیت حین تمرین در بیمارستان اهواز بستری شده بود که روز گذشته به دلیل ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم گفت. هفته گذشته و به دستور رئیس فدراسیون وزنه برداری نمایندگان فدراسیون راهی اهواز شده و از این وزنه بردار جوان عیادت کرده بودند.