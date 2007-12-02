  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۴

افشارزاده درگذشت وزنه بردار خوزستانی را تسلیت گفت

رئیس فدراسیون وزنه برداری ضمن ابراز تاسف از مصیبت وارده به خانواده احمد محمدی، درگذشت وی را به آنان و جامعه وزنه برداری کشور بخصوص اهالی این رشته در استان خوزستان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده صبح امروز پس از اطلاع از درگذشت احمد محمدی وزنه بردار جوان مسجد سلیمان به دلیل ایست قلبی، این ضایعه دردناک را به خانواده وی و جامعه وزنه برداری کشور بخصوص اهالی این رشته ورزشی در استان خوزستان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر و بردباری کرد.

 محمدی به دلیل مصدومیت حین تمرین در بیمارستان اهواز بستری شده بود که روز گذشته به دلیل ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم گفت. هفته گذشته و به دستور رئیس فدراسیون وزنه برداری نمایندگان فدراسیون راهی اهواز شده و از این وزنه بردار جوان عیادت کرده بودند.

کد مطلب 597044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها