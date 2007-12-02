57 هزار خانوار عشایری در کشور اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، میرولی صفرزاده پیش ازظهر امروز در حاشیه دومین همایش سه روزه سراسری هم اندیشی مسئولان بهسازی و امور تولید سازمان امور عشایر ایران که در شیراز برگزارشد در جمع خبرنگاران افزود: در این خصوص تا کنون بیش از 120 هزار هکتار اراضی با تاسیسات مورد نیاز به عشایر اسکان یافته اختصاص داده شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 100 میلیارد تومان پروژه نا تمام و آماده اجرا در بخش اسکان عشایر داریم که به دلیل کمبود اعتبار معطل مانده که امیدواریم برای سال آینده بتوان اعتبارات مورد نیازخود را جبران کنیم.

معاون توسعه و عمران سازمان عشایر کشور تصریح کرد: برای طرح اسکان عشایر در بودجه سال آینده حدود 30 میلیارد تومان را پیشنهاد دادیم که حدود هشت میلیارد و 700 میلیارد تومان آن مورد تصویب قرار گرفت.

صفرزاده با بیان اینکه برای سوخت عشایر و جمعیت اسکان یافته نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و جمعیت عمده ای از آنها ازخدمات لازم و اقلام رفاهی مورد نیاز بهره مند شده اند، یادآورشد: در حال حاضر 65 درصد عشایر کشور از سوخت فسیلی استفاده می کنند که با توسعه این امر استفاده از طبیعت از سوی عشایر برای تامین سوخت کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد از عشایر کشور از اقلام رفاهی برخوردار نیستند و جمعیتی که اسکان یافته نیز تا حدودی از این امر برخوردار بوده اماهنگام ییلاق باز هم ازدسترسی به اقلام رفاهی محروم می شوند که در این خصوص نیزمشغول برنامه ریزی و استفاده از راهکارهای مناسب هستیم.

معاون توسعه و عمران سازمان عشایر کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح اعتبارات اختصاص یافته به امر مطالعات عشایر نیز گفت: در سال 85 - 86 برای اینکه بتوانیم استعدادهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم اعتبارات مطالعات تفصیلی را در سال 85 به 150درصد رشد داده و این میزان در سال جاری به 200 درصد افزایش یافت و در حال حاضر نیز نسبت به اجرای طرحهای ساماندهی عشایر از لحاظ مطالعات و نقشه های اجرایی از شاخصهای تعیین شده نیز جلوتر هستیم.

این مسئول بیان داشت: بر اساس آمار سال 77 جمعیت عشایر کشور حدود یک میلیون و 304 هزار نفر است و بر اساس برآوردهای سال گذشته پیش بینی می شود این جمعیت به یک میلیون و 420 هزار نفر عشایر کوچ رو افزایش یافته باشد اما سازمان هم اکنون با احتساب جمعیت عشایری اسکان یافته به یک میلیون و 700هزار نفر خدمات می دهد.