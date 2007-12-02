70 درصد اراضی جنگلی فارس در اختیار عشایر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرامرز خاکپور پیش ازظهر امروز در دومین همایش سراسری هم اندیشی مسئولان بهسازی و امور تولید سازمان امور عشایر ایران در شیراز افزود: اگر بهره برداری از منابع طبیعی و غیر طبیعی استان به صورت بهینه صورت گیرد جمعیت 180هزار نفری عشایر استان با مشکل خاصی مواجه نخواهند شد.

وی با بیان اینکه در بخش امور عشایر برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه با مشکل مواجه هستیم، افزود: علاوه بر تامین اعتبارات، استفاده بهینه از منابع، بهره برداری از منابع موجود و تخصیص مناسب منابع از جمله دغدغه ها و مسائل پیشروی ما است.

مدیرکل امور عشایر استان فارس روح حاکم بر اسکان عشایر را ایجاد اشتغال مولد اعلام و اضافه کرد: تنها مشکل عشایر تبدیل سیاه چادر به چهار دیواری نیست بلکه رونق بخش کشاورزی و دامداری نیز از جمله اهداف ما در بخش اسکان عشایر است.

این همایش از امروز آغاز شده و تا 13 آذر نیز ادامه خواهد داشت و در آن مدیر امور عشایر استانهای مختلف به بررسی راهکارهای بهینه سازی امور تولید در بخش عشایر می پردازند.