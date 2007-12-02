برنامه دیدارهای سپاهان در جام باشگاه های جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان از روز جمعه هفته جاری 16 آذرماه با رویارویی تیم های سپاهان ایران و وی تاکر نیوزلند آغاز خواهد شد.

این مسابقات در ورزشگاه های ملی توکیو، تویوتا و ملی یوکوهاما برگزار خواهد شد که طی آن با برگزاری هفت بازی چهره چهار تیم برتر باشگاهی جهان مشخص خواهد شد.

ورزشگاه ملی توکیو که دیدار افتتاحیه مسابقات در آن برگزار خواهد شد، ورزشگاه میزبان المپیک 1964 و بازی های آسیایی سال 1958 است. ورزشگاه یوکوهاما نیز که پذیرای تیم های فینالیست مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان است، همان ورزشگاهی است که با برگزاری دیدار دوستانه بین تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن افتتاح شد. این بازی در سال 1999 برگزار شد که به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

برنامه بازی های مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان به شرح زیر است :

مرحله پلی اف

جمعه - 16/9/86

* سپاهان ایران (نایب قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا) - وی تاکر نیوزلند (قهرمان جام باشگاه های اقیانوسیه)، ورزشگاه ملی توکیو

مرحله یک چهارم نهایی

یکشنبه - 18/9/86

مسابقه شماره 1: اتویل اسپورتیو دو ساحل تونس (قهرمان جام باشگاه های آفریقا) - پاچوکا مکزیک (قهرمان جام باشگاه های آمریکا شمالی)، ورزشگاه ملی توکیو

دوشنبه - 19/9/86

مسابقه شماره 2 : برنده دیدار سپاهان ایران - وی تاکر نیوزلند - اوراوا ردز ژاپن ( قهرمان لیگ قهرمانان آسیا)، ورزشگاه تویوتا

مرحله نیمه نهایی

چهارشنبه - 21/9/86

* بوکاجونیورز آرژانتین (قهرمان جام باشگاه های آمریکای جنوبی) - برنده دیدار شماره 1، ورزشگاه ملی توکیو

پنجشنبه - 22/9/86

* آث میلان (قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا) - برنده دیدارشماره 2، ورزشگاه یوکوهاما

یکشنبه - 25/9/86

دیدار رده بندی و فینال مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان در ورزشگاه یوکوهاما برگزار خواهد شد.