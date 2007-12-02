فیلم مستند روایت باران در کرمان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، از انجمن سینمای کرمان، ساخت این مستند 30 دقیقه ای از در حال انجام است و تا نیمه دوم دی ماه سال جاری به طول می انجامد.

این مستند با هدف تجلیل ازابعاد شخصیتی، فرهنگی، علمی، اخلاقی و معنوی سید غلامرضا مهدوی، استاد فرهیخته مراکز تربیت معلم استان، مستند زندگی وی با نام روایت باران کلید خورد.

در این مستند هادی خدیو به عنوان تهیه کننده و کارگردان، محمود عسکری صدا بردار، محمد ابوالحسنی دستیار نورو تصویر، علی نقیب پور مونتاژ، حسن عزیزی زاده و احسان بهمنیان هماهنگی و هادی خدیو، تصویر بردار و نور پرداز همکاری دارند.



