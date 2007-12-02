۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

فیلم مستند روایت باران در کرمان کلید خورد

کرمان - خبرگزاری مهر: برای تجلیل از استاد برجسته کرمانی زندگینامه وی به صورت مستند در قالب فیلم راویان باران ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، از انجمن سینمای کرمان، ساخت این مستند 30 دقیقه ای از در حال انجام است و تا نیمه دوم دی ماه سال جاری  به طول می انجامد.

این مستند با هدف تجلیل ازابعاد شخصیتی، فرهنگی، علمی، اخلاقی و معنوی سید غلامرضا مهدوی، استاد فرهیخته مراکز تربیت معلم استان، مستند زندگی وی با نام روایت باران کلید خورد.

در این مستند هادی خدیو به عنوان تهیه کننده و کارگردان، محمود عسکری صدا بردار، محمد ابوالحسنی دستیار نورو تصویر، علی نقیب پور مونتاژ، حسن عزیزی زاده و احسان بهمنیان هماهنگی و هادی خدیو، تصویر بردار و نور پرداز همکاری دارند.

 


 

