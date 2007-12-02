جزیره قشم پلیس راه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، این جزیره با وسعتی بیش از یک هزار و 500 کیلومتر مربع و با بیش از بیش از 600 کیلومتر راه و جاده آسفالته، پلیس راه ندارد و مردم این جزیره از نبود نظم در جاده های مواصلاتی این شهر با سایر نقاط جزیره گله مندند.

بر این اساس نبود پلیس راه سبب شده تا امنیت ترافیکی این جزیره نیز دچارمخاطره شود و برجی راههای غیراستاندارد این جزیره نیزمشکل را برای مردم دو چندان کرده است.

مهدی ایران نژاد فرماندار قشم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید برخی مشکلات پدید آمده برای مردم در این خصوص از رایزنی با مقامات انتظامی هرمزگان در راه اندازی پلیس راه نیروی انتظامی خبر داد و گفت: جاده های قشم نیازمند برقراری نظم ترافیکی است و می طلبد این جزیره نیز همچون سراسر کشور از ساختار پلیس را بهره مند شود.

قشم با وسعتی به طول 135 کیلومترو عرض بالغ بر 14 کیلومتر، 5/2 برابر کشور بحرین و سنگاپور است از بسیاری کشورهای مستقل دنیا نیز بزرگتر است.